¿Por qué la Luna siempre nos muestra la misma cara? El fenómeno astronómico detrás del mito

Lejos de tratarse de una simple casualidad, este fenómeno es el resultado directo de la fuerza de gravedad terrestre. A lo largo del tiempo, la tracción gravitatoria de la Tierra fue deformando levemente la estructura de la Luna, generando fuerzas de marea que terminaron por frenar su velocidad de rotación hasta equipararla por completo con su periodo orbital.

Según la astronomía, así luce la famosa "Luna de fresa". Foto: archivo.

Más allá de moldear la perspectiva del cielo nocturno, la presencia de la Luna y su atracción gravitatoria desempeñan un papel fundamental para sostener el equilibrio natural de nuestro planeta:

Mareas oceánicas : la fuerza gravitacional del satélite redistribuye las masas de agua de los océanos, marcando los ciclos de mareas altas y bajas.

: la fuerza gravitacional del satélite redistribuye las masas de agua de los océanos, marcando los ciclos de mareas altas y bajas. Estabilidad del eje terrestre : su influencia evita que la Tierra sufra balanceos excesivos sobre su eje, lo que garantiza un clima sensiblemente más estable.

: su influencia evita que la Tierra sufra balanceos excesivos sobre su eje, lo que garantiza un clima sensiblemente más estable. Marcos culturales y naturales : las fases lunares han servido históricamente como base para diagramar calendarios, organizar la observación astronómica y estructurar actividades humanas.

: las fases lunares han servido históricamente como base para diagramar calendarios, organizar la observación astronómica y estructurar actividades humanas. Distanciamiento progresivo: la interacción de mareas provoca que la Luna se aleje paulatinamente de la Tierra a una velocidad estimada de 4 centímetros por año.

De no contar con la compañía de la Luna, el planeta enfrentaría regímenes de mareas muy distintos y una menor estabilidad en su eje de rotación. Por este motivo, aunque parezca un astro lejano e inalterable en el espacio, su alineación perfecta ayuda a comprender gran parte de la dinámica terrestre.