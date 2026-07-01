Cuáles son los mejores días de julio para realizar rituales de prosperidad y abundancia, según el calendario lunar

Calendario lunar: conocé cuáles son los mejores días de julio para hacer rituales

Durante julio, el calendario lunar nos indica que habrá cuatro fechas destacadas para quienes desean atraer abundancia y comenzar nuevos ciclos a través de los rituales.

Conocé cuáles son los mejores días para hacer rituales.

En este sentido, será fundamental prestar atención a las siguientes fases lunares: