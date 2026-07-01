El calendario lunar es una guía que muchas personas utilizan para elegir el momento más favorable para realizar rituales vinculados con la prosperidad, el dinero y la concreción de objetivos. Cada fase de la Luna posee una energía particular que, según distintas creencias espirituales, puede potenciar determinadas intenciones.
Rituales
Cuáles son los mejores días de julio para realizar rituales de prosperidad y abundancia, según el calendario lunar
Descubrí cuáles son los días sugeridos por el calendario lunar para hacer rituales de abundancia y prosperidad
Calendario lunar: conocé cuáles son los mejores días de julio para hacer rituales
Durante julio, el calendario lunar nos indica que habrá cuatro fechas destacadas para quienes desean atraer abundancia y comenzar nuevos ciclos a través de los rituales.
En este sentido, será fundamental prestar atención a las siguientes fases lunares:
- 7 de julio: la Luna transitará por su fase de cuarto menguante. Esta etapa es ideal para dejar atrás aquello que bloquea el crecimiento personal o económico. Un ritual sencillo consiste en escribir en una hoja los miedos, preocupaciones o hábitos que se desean abandonar y luego quemar el papel en un recipiente seguro, simbolizando la liberación de esas energías. También es un buen día para limpiar la casa con agua, sal gruesa o hierbas aromáticas, con la intención de renovar el ambiente.
- 14 de julio: con la llegada de la Luna nueva, considerada una de las fases más poderosas para sembrar intenciones. Es el momento indicado para redactar una lista con metas financieras, proyectos laborales o deseos relacionados con la abundancia. Muchas personas acompañan este ritual encendiendo una vela verde o dorada y visualizando el cumplimiento de esos objetivos mientras agradecen por lo que está por llegar.
- 21 de julio: durante la Luna cuarto creciente, la energía se orienta hacia la acción y el crecimiento. En esta jornada se recomienda reforzar las intenciones planteadas días atrás. Un ritual apropiado es colocar algunas monedas, un billete o un cuarzo citrino sobre una mesa junto a una vela amarilla y dedicar unos minutos a visualizar el desarrollo de los proyectos personales y profesionales.
- 29 de julio: según el calendario lunar, la Luna llena marcará el momento de mayor intensidad energética del mes. Esta fase simboliza la culminación, la plenitud y la gratitud. Un ritual recomendado consiste en agradecer los logros obtenidos, cargar cristales o amuletos bajo la luz lunar y escribir una lista de todo aquello que ya conseguimos, reforzando así una actitud de abundancia que favorece la llegada de nuevas oportunidades.
De esta forma, si seguimos las sugerencias del calendario lunar de julio, atraeremos a nuestra vida vibras ligadas a la abundancia y prosperidad.