El calendario lunar es una de las herramientas más consultadas al momento de realizarse un corte de pelo. La explicación radica en que, si seguimos las fases de la Luna, podremos obtener distintos beneficios, tales como un crecimiento acelerado o un mayor volumen. Por esta razón, a continuación conocerás los días sugeridos de julio para pedir un turno en la peluquería.
Calendario lunar: cuáles son los mejores días de julio para cortarse el pelo, según las fases de la Luna
Si estabas pensando en cortarte el pelo, te recomiendo conocer las sugerencias del calendario lunar y las respectivas fases de la Luna
Estos son los mejores días de julio para cortarse el pelo, según el calendario lunar
Para el mes de julio, la Luna ofrece ventanas específicas según el objetivo que cada persona busque para su cabello. Por lo tanto, conocer cada fase lunar ayudará a tener un corte de pelo que mejorará nuestras facciones notablemente.
Por ejemplo, para quienes desean fortalecer las fibras capilares, incrementar el volumen y mejorar la salud general de su cabello, la clave se encuentra en las fechas cercanas a la fase de Cuarto Creciente.
Esta etapa se asocia simbólicamente con la vitalidad y la regeneración. Quienes busquen un pelo más resistente y con cuerpo deben agendar su corte entre el domingo 19 y el jueves 23 de julio. Al despuntar las puntas en este lapso, se aprovecha una energía que estimula la estructura interna de la hebra.
Por otro lado, si la prioridad es acelerar los procesos y estimular un crecimiento rápido del pelo, las fechas ideales son las que van desde el Cuarto Creciente hacia la Luna Llena. El periodo de mayor intensidad comprende desde el martes 21 hasta el martes 28 de julio. Pasar por las tijeras durante estos días hará que el cabello crezca con una velocidad notablemente superior a la habitual.
Finalmente, si buscás que el pelo crezca lentamente para conservar el look por mucho más tiempo, el calendario lunar aconseja realizar el corte de cabello durante el Cuarto Menguante. En julio, esta fase se extiende de durante la primera mitad del mes, abarcando desde el miércoles 1 hasta el lunes 13 de julio.