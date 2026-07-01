Calendario lunar: cuáles son los mejores días de julio para cortarse el pelo, según las fases de la Luna

Los mejores días de julio para cortarse el pelo, según el calendario lunar.

Esta etapa se asocia simbólicamente con la vitalidad y la regeneración. Quienes busquen un pelo más resistente y con cuerpo deben agendar su corte entre el domingo 19 y el jueves 23 de julio. Al despuntar las puntas en este lapso, se aprovecha una energía que estimula la estructura interna de la hebra.

Por otro lado, si la prioridad es acelerar los procesos y estimular un crecimiento rápido del pelo, las fechas ideales son las que van desde el Cuarto Creciente hacia la Luna Llena. El periodo de mayor intensidad comprende desde el martes 21 hasta el martes 28 de julio. Pasar por las tijeras durante estos días hará que el cabello crezca con una velocidad notablemente superior a la habitual.

Cuáles son los mejores días del mes para cortarse el pelo.

Finalmente, si buscás que el pelo crezca lentamente para conservar el look por mucho más tiempo, el calendario lunar aconseja realizar el corte de cabello durante el Cuarto Menguante. En julio, esta fase se extiende de durante la primera mitad del mes, abarcando desde el miércoles 1 hasta el lunes 13 de julio.