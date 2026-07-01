Cuáles son los mejores días de julio para podar el árbol frutal, según el calendario lunar

Muchos aficionados a la jardinería utilizan el calendario lunar como una guía para definir el mejor momento para realizar distintas tareas en el jardín. Entre ellas, la poda de los árboles frutales ocupa un lugar destacado, ya que elegir la fase adecuada de la Luna puede favorecer la recuperación de la planta, estimular su crecimiento o evitar daños innecesarios.
Calendario lunar de julio: estos son los mejores días para podar árboles frutales
Durante julio habrá cuatro momentos clave que conviene tener en cuenta. Respetando los mismos, conoceremos con precisión cuando sí y cuando no realizar la poda del árbol frutal para encontrar distintos beneficios.
En este sentido, prestá atención a los días que sugiere el calendario lunar hacer la poda de estos ejemplares:
- 7 de julio: este día habrá Luna Cuarto Menguante, considerada una de las etapas más apropiadas para la poda de saneamiento. En esta fase, la circulación de la savia disminuye en las ramas, lo que reduce la pérdida de líquidos al efectuar los cortes. Es una excelente oportunidad para retirar ramas secas, dañadas o que crecen en direcciones inadecuadas, permitiendo que el árbol concentre sus recursos en fortalecer su estructura.
- 14 de julio: este día habrá Luna Nueva, una etapa de renovación para las plantas que resulta ideal para realizar trabajos de mantenimiento más profundos. Además de limpiar la copa del árbol frutal, es un buen momento para eliminar ramas enfermas o deterioradas, ya que las heridas suelen cicatrizar con mayor rapidez, disminuyendo el riesgo de infecciones y enfermedades.
- 21 de julio: en este día habrá Luna Cuarto Creciente, una fase especialmente beneficiosa para los árboles frutales jóvenes o aquellos que necesitan impulsar su desarrollo. De acuerdo al calendario lunar, en esta fase la energía de la planta se orienta hacia el crecimiento de nuevos brotes, por lo que una poda estratégica puede ayudar a moldear la copa y favorecer un follaje más abundante y saludable en los meses siguientes.
- 29 de julio: este día, durante la Luna Llena, lo más recomendable es evitar cualquier tarea de poda. En esta etapa, la savia alcanza una mayor concentración en las partes aéreas del árbol, por lo que los cortes pueden provocar una importante pérdida de fluidos. Esto debilita a la planta y aumenta su exposición a plagas, hongos y otras enfermedades.
Seguir estas fechas del calendario lunar puede convertirse en una herramienta útil para quienes buscan mantener sus árboles frutales fuertes, equilibrados y en las mejores condiciones para ofrecer una buena producción en la próxima temporada. Por lo tanto, si tenés ejemplares de este tipo en el jardín o huerto, es mester prestar atención a las sugerencias mencionadas anteriormente.