Cuáles son los mejores días de julio para podar el árbol frutal, según el calendario lunar

Calendario lunar de julio: estos son los mejores días para podar árboles frutales

Durante julio habrá cuatro momentos clave que conviene tener en cuenta. Respetando los mismos, conoceremos con precisión cuando sí y cuando no realizar la poda del árbol frutal para encontrar distintos beneficios.

En este sentido, prestá atención a los días que sugiere el calendario lunar hacer la poda de estos ejemplares: