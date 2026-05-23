Atlético Club San Martín consiguió en San Luis un valioso empate ante Juventud Unida

El Atlético Club San Martín igualó 1 a 1 con Juventud Unida de San Luis en el marco de la décima fecha del Grupo C del Torneo Federal A. El duelo tuvo como escenario el estadio Sebastián Diez y contó con el arbitraje de Pablo Federico Núñez.
Atlético Club San Martín igualó 1 a 1 ante Juventud Unida, en San Luis, en el inicio de la segunda rueda de la Zona 3 del Torneo Federal A
El Atlético Club San Martín igualó 1 a 1 con Juventud Unida de San Luis en el marco de la décima fecha del Grupo C del Torneo Federal A. El duelo tuvo como escenario el estadio Sebastián Diez y contó con el arbitraje de Pablo Federico Núñez.
Lo perdía el Atlético San Martín y lo empató. Lautaro Lucero a los 33' del primer tiempo marcó el gol para Juventud Unida y se puso arriba en el marcador. Ricardo Dichiara lo igualó a los 8' del complemento para el Albirrojo.
El primer tiempo fue parejo, donde el conjunto local tuvo las mejores ocasiones pero se encontró con la figura del arquero del Atlético Club San Martín, Leonardo Rodríguez. A los 33' Lucero marcó el gol para el equipo local.
En el complemento lo empató Ricardo Dichiara para el Albirrojo. En los útimos cuarenta cinco minutos fue superior el once mendocino.
El encuentro ante Juventud Unida de San Luis fue el tercer partido de Alejandro Abaurre como entrenador del León. En su debut su equipo igualó 1 a 1 ante FADEP de local, luego cayó 4 a 1 ante Argentino de Monte Maíz y ahora empató frente a Juventud Unida, los dos últimos en calidad de visitante.
El Chacarero venía de sufrir una dura goleada, como visitante, por 4 a 1 ante Argentino de Monte Maíz.
Se ubica en el último puesto de la zona con 7 unidades, junto a Costa Brava. El Albirrojo tiene un triunfo, cuatro empates y cuatro derrotas.
Atlético Club San Martín jugará ante Cipolletti de Río Negro, por la segunda fecha de la Zona 3, del torneo Federal A. El Chacarero en esta ocasión volverá a jugar de local y se reencontrará con su público tras dos encuentros que disputó en condición de visitante.
Juventud Unida (SL) (1): Julián Lucero; Eber Garro, Gabriel Ojeda, Juan Rosales, Lautaro Figueroa; Santino Moya, Alexis González, Lautaro Pérez, Valentín Roldán; Luis LautaroLucero y Martino Dorato. DT: Hernán Vázquez.
Atlético San Martín (1): Leonardo Rodríguez; Fabricio Ojeda, Franco Rodríguez, Nahuel Bernabé, Mateo Zapata; Enzo Tejada, Emanuel Décimo; Ricardo Herensperger y Juan Mazzolo, Agustín Ferro, Ricardo Dichiara. DT: Alejandro Abaurre.
Goles: PT: 33' Lucero (JU), ST: 8' Dichiara (SM)8
Cambios: ST: 9' Leandro Barrrera y Franco Saucedo por Tejada y Mazzolo (ASM), 14' Juan Amieva y Ezequiel Sosa por Lucero y Roldán (JU), 19' Pedro Velázquez por Rodríguez (ASM) 22' Juan Ignacio Alvacete, Gerónimo Salinas y Jesús Sosa por Rosales, Moya y González (JU), 30' Benedetti y Almeida por Ferro y Herensperger (ASM)
Estadio: Sebastián Diez
Árbitro: Pablo Federico Núñez