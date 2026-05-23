Atlético Club San Martín consiguió en San Luis un valioso empate ante Juventud Unida

Ricardo Dichiara San Martin1 Ricardo Dichiara le dio el empate al Atlético Club San Martín Foto: Luis Navarro

El primer tiempo fue parejo, donde el conjunto local tuvo las mejores ocasiones pero se encontró con la figura del arquero del Atlético Club San Martín, Leonardo Rodríguez. A los 33' Lucero marcó el gol para el equipo local.

En el complemento lo empató Ricardo Dichiara para el Albirrojo. En los útimos cuarenta cinco minutos fue superior el once mendocino.

Alejandro Abaurre tuvo su tercer partido en el Atlético San Martín

El encuentro ante Juventud Unida de San Luis fue el tercer partido de Alejandro Abaurre como entrenador del León. En su debut su equipo igualó 1 a 1 ante FADEP de local, luego cayó 4 a 1 ante Argentino de Monte Maíz y ahora empató frente a Juventud Unida, los dos últimos en calidad de visitante.

El Chacarero venía de sufrir una dura goleada, como visitante, por 4 a 1 ante Argentino de Monte Maíz.

Se ubica en el último puesto de la zona con 7 unidades, junto a Costa Brava. El Albirrojo tiene un triunfo, cuatro empates y cuatro derrotas.

Lo que viene para el Atlético Club San Martín

Atlético Club San Martín jugará ante Cipolletti de Río Negro, por la segunda fecha de la Zona 3, del torneo Federal A. El Chacarero en esta ocasión volverá a jugar de local y se reencontrará con su público tras dos encuentros que disputó en condición de visitante.

La Síntesis:

Juventud Unida (SL) (1): Julián Lucero; Eber Garro, Gabriel Ojeda, Juan Rosales, Lautaro Figueroa; Santino Moya, Alexis González, Lautaro Pérez, Valentín Roldán; Luis LautaroLucero y Martino Dorato. DT: Hernán Vázquez.

Atlético San Martín (1): Leonardo Rodríguez; Fabricio Ojeda, Franco Rodríguez, Nahuel Bernabé, Mateo Zapata; Enzo Tejada, Emanuel Décimo; Ricardo Herensperger y Juan Mazzolo, Agustín Ferro, Ricardo Dichiara. DT: Alejandro Abaurre.

Goles: PT: 33' Lucero (JU), ST: 8' Dichiara (SM)8

Cambios: ST: 9' Leandro Barrrera y Franco Saucedo por Tejada y Mazzolo (ASM), 14' Juan Amieva y Ezequiel Sosa por Lucero y Roldán (JU), 19' Pedro Velázquez por Rodríguez (ASM) 22' Juan Ignacio Alvacete, Gerónimo Salinas y Jesús Sosa por Rosales, Moya y González (JU), 30' Benedetti y Almeida por Ferro y Herensperger (ASM)

Estadio: Sebastián Diez

Árbitro: Pablo Federico Núñez