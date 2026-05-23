Inicio Ovación Fútbol Atlético Club San Martín
Torneo Federal A

Atlético Club San Martín consiguió en San Luis un valioso empate ante Juventud Unida

Atlético Club San Martín igualó 1 a 1 ante Juventud Unida, en San Luis, en el inicio de la segunda rueda de la Zona 3 del Torneo Federal A

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Atletico Club San Martín empató 1 a 1 ante Juventud Unida, en San Luis.

Atletico Club San Martín empató 1 a 1 ante Juventud Unida, en San Luis.

Foto: Luis Navarro

El Atlético Club San Martín igualó 1 a 1 con Juventud Unida de San Luis en el marco de la décima fecha del Grupo C del Torneo Federal A. El duelo tuvo como escenario el estadio Sebastián Diez y contó con el arbitraje de Pablo Federico Núñez.

Abaurre.
Alejandro Abaurre es el entrenador del Atl&eacute;tico Club San Mart&iacute;n.

Alejandro Abaurre es el entrenador del Atlético Club San Martín.

Lo perdía el Atlético San Martín y lo empató. Lautaro Lucero a los 33' del primer tiempo marcó el gol para Juventud Unida y se puso arriba en el marcador. Ricardo Dichiara lo igualó a los 8' del complemento para el Albirrojo.

Ricardo Dichiara San Martin1
Ricardo Dichiara le dio el empate al Atl&eacute;tico Club San Mart&iacute;n

Ricardo Dichiara le dio el empate al Atlético Club San Martín

El primer tiempo fue parejo, donde el conjunto local tuvo las mejores ocasiones pero se encontró con la figura del arquero del Atlético Club San Martín, Leonardo Rodríguez. A los 33' Lucero marcó el gol para el equipo local.

En el complemento lo empató Ricardo Dichiara para el Albirrojo. En los útimos cuarenta cinco minutos fue superior el once mendocino.

Alejandro Abaurre tuvo su tercer partido en el Atlético San Martín

El encuentro ante Juventud Unida de San Luis fue el tercer partido de Alejandro Abaurre como entrenador del León. En su debut su equipo igualó 1 a 1 ante FADEP de local, luego cayó 4 a 1 ante Argentino de Monte Maíz y ahora empató frente a Juventud Unida, los dos últimos en calidad de visitante.

El Chacarero venía de sufrir una dura goleada, como visitante, por 4 a 1 ante Argentino de Monte Maíz.

Se ubica en el último puesto de la zona con 7 unidades, junto a Costa Brava. El Albirrojo tiene un triunfo, cuatro empates y cuatro derrotas.

Lo que viene para el Atlético Club San Martín

Atlético Club San Martín jugará ante Cipolletti de Río Negro, por la segunda fecha de la Zona 3, del torneo Federal A. El Chacarero en esta ocasión volverá a jugar de local y se reencontrará con su público tras dos encuentros que disputó en condición de visitante.

La Síntesis:

Juventud Unida (SL) (1): Julián Lucero; Eber Garro, Gabriel Ojeda, Juan Rosales, Lautaro Figueroa; Santino Moya, Alexis González, Lautaro Pérez, Valentín Roldán; Luis LautaroLucero y Martino Dorato. DT: Hernán Vázquez.

Atlético San Martín (1): Leonardo Rodríguez; Fabricio Ojeda, Franco Rodríguez, Nahuel Bernabé, Mateo Zapata; Enzo Tejada, Emanuel Décimo; Ricardo Herensperger y Juan Mazzolo, Agustín Ferro, Ricardo Dichiara. DT: Alejandro Abaurre.

Goles: PT: 33' Lucero (JU), ST: 8' Dichiara (SM)8

Cambios: ST: 9' Leandro Barrrera y Franco Saucedo por Tejada y Mazzolo (ASM), 14' Juan Amieva y Ezequiel Sosa por Lucero y Roldán (JU), 19' Pedro Velázquez por Rodríguez (ASM) 22' Juan Ignacio Alvacete, Gerónimo Salinas y Jesús Sosa por Rosales, Moya y González (JU), 30' Benedetti y Almeida por Ferro y Herensperger (ASM)

Estadio: Sebastián Diez

Árbitro: Pablo Federico Núñez

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas