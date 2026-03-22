Huracán Las Heras no pudo con Argentino de Monte Maíz en su debut en el Federal A

El encuentro se disputó en el estadio General San Martín ante una gran cantidad de hinchas del Globo que llegaron ilusionados con el debut del equipo del Toti Arias, quien inició oficialmente su ciclo como entrenador.

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Con un plantel renovado con respecto al torneo anterior, Cristian Chandías como flamante presidente y un estadio renovado, Huracán Las Heras no pudo completar una jornada festiva y sumar de a tres ya que apenas igualó sin goles.