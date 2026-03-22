Huracán Las Heras no pudo con Argentino de Monte Maíz en su debut en el Federal A

Después de casi seis meses sin jugar oficialmente, Huracán Las Heras tuvo su estreno en el Torneo Federal A con un empate sin goles ante Argentino de Monte Maíz, por la primera fecha de la Zona 3.
Huracán Las Heras tuvo su estreno en el Torneo Federal A con un empate ante Argentino de Monte Maíz.
Después de casi seis meses sin jugar oficialmente, Huracán Las Heras tuvo su estreno en el Torneo Federal A con un empate sin goles ante Argentino de Monte Maíz, por la primera fecha de la Zona 3.
El encuentro se disputó en el estadio General San Martín ante una gran cantidad de hinchas del Globo que llegaron ilusionados con el debut del equipo del Toti Arias, quien inició oficialmente su ciclo como entrenador.
Con un plantel renovado con respecto al torneo anterior, Cristian Chandías como flamante presidente y un estadio renovado, Huracán Las Heras no pudo completar una jornada festiva y sumar de a tres ya que apenas igualó sin goles.
Tal como indica el marcador el encuentro fue parejo y los dos equipos no se sacaron diferencias.
Por la segunda fecha Huracán Las Heras jugará frente a Juventud Unida de San Luis en condición de visitante.
Huracán Las Heras: Franco Agüero; Lucas Algozino, Guillermo Coceres, Arian Giordano, Juan Aguilar; Luciano Ortega, Nicolás Sandoval, Nicolás Chacón; Aldo Araujo; Alejandro Toledo, Juan Bonet. DT: Sergio Arias.
Argentino: Alexis Bonet; Elián Coronas, Iván Amaya, Facundo Rassol, Matías Barbero; Ramiro Laserre, Leonardo López, Ignacio Blangetti y Mateo Romero; Santiago Landi y Jorge Tejada.DT: Carlos Mazzola.
Cambios: ST: inicio Nicolás Genes por Chacón (HLH) 13’ Ignacio González por Araujo (HLH), 29’ Gabriel Sarmiento por Romero (A), 39’ Facundo Crespo por Landi (A), 41’ Zalazar por Toledo (HLH), 43’ Facundo Romero por Ortega (HLH), 47” Juan Dignani y Vera Oviedo por Blangetti y Tejada (A)
Estadio: Huracán Las Heras
Árbitro: Maximiliano Silcan Jerez (Catamarca).