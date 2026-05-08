Qué es la triquinosis y cómo evitarla tras el brote confirmado con 10 personas internadas

Enfermedad triquinosis dolor.jpg La triquinosis genera un intenso malestar al principio y puede derivar en cuadros graves. Imagen ilustrativa.

Uno de los datos que generó mayor preocupación fue que uno de los afectados declaró haber consumido carne de jabalí, considerada un reservorio frecuente del parásito fuera de los circuitos de producción doméstica controlada.

En el operativo intervienen el Departamento de Zoonosis, el Senasa y organismos de fiscalización alimentaria, que trabajan para retirar del mercado los productos sospechosos y determinar con precisión el origen del brote.

Qué es la triquinosis y cómo evitarla

La triquinosis es una enfermedad zoonótica causada por el parásito Trichinella spiralis. La transmisión a humanos se produce de manera accidental a través del consumo de carne de cerdo cruda o mal cocida y de subproductos como chorizos, salamines o bondiola que no atravesaron los controles bromatológicos correspondientes.

Desde el Ministerio de Salud recordaron que algunos síntomas requieren consulta médica inmediata. Entre ellos figuran fiebre, dolores musculares intensos, inflamación alrededor de los ojos, dolor de cabeza persistente, diarrea y vómitos.

triqui.jpg Alertan por brote de triquinosis por consumo de salames y chorizos. Imagen ilustrativa.

Las autoridades sanitarias insistieron además en reforzar las medidas de prevención. Advirtieron que procesos como el salado, secado o ahumado no eliminan el parásito y remarcaron que la única manera segura de consumir carne es mediante una cocción completa, hasta eliminar totalmente los tonos rosados.

También recomendaron comprar chacinados únicamente en establecimientos habilitados y con etiqueta de inspección sanitaria. En ese sentido, recordaron que está prohibida la comercialización de productos caseros o de procedencia dudosa que no cuenten con análisis de laboratorio que certifiquen la ausencia de triquina.