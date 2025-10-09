Inicio Ovación Miguel Angel Russo
El hijo de Miguel Ángel Russo confirmó que jugará pese al luto: "Si no juego, se levanta y me caga a puteadas"

Ignacio, hijo de Miguel Ángel Russo y delantero de Tigre, utilizó una particular frase para referirse a la forma en la que Miguelo sentía el fútbol

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Ignacio

Ignacio, hijo de Miguel Ángel Russo, confirmó que vestirá la camiseta de Tigre este viernes.

La muerte de Miguel Ángel Russo dejó un enorme dolor en el fútbol argentino, pero la acción en la Liga Profesional debe continuar. En este contexto Ignacio Russo, hijo de Miguelo y delantero de Tigre, tomó una decisión que conmovió al ambiente: a pesar de tener el permiso del club para ausentarse, eligió jugar.

El futbolista cumplirá con su compromiso y luego de asistir este jueves al velorio de su padre (en la cancha de Boca), viajará a Rosario para unirse al plantel que enfrentará a Newell's este viernes, desde las 18.30, en el Coloso Marcelo Bielsa.

Ignacio Russo y Miguel Ángel Russo
Ignacio se refirió a la reacción que tendría Miguel Ángel Russo en el caso que decidiera no jugar este fin de semana.

"Si no juego, se levanta y me caga a puteadas", dijo el hijo de Russo

A pesar del reciente fallecimiento de su padre Ignacio Russo, hijo de Miguel Ángel Russo, decidió disputar el encuentro de este viernes en el que Tigre visitará a Newell's en Rosario por la 12ª fecha del Torneo Clausura.

En declaraciones radiales, el delantero de 24 años aseguró: “Voy a jugar mañana, él hubiese querido eso. Si no juego, se levanta y me caga a puteadas. Mañana al mediodía salgo para allá”.

Esto da clara referencia a la forma en la que Miguelo vivía y sentía su pasión por el deporte más popular del mundo. Esta disciplina, la cual mostró hasta el día de su muerte, lo llevó a convertirse en un gran ejemplo para el mundo del fútbol.

Mientras vestía la camiseta de Instituto, Ignacio Russo le marcó un gol a Newell's en el triunfo 2-0 por la quinta fecha de la Liga Profesional 2024. Ahora, el ex Chacarita y Patronato volverá a medirse ante la Lepra rosarina, en un contexto totalmente diferente. Antes del pitazo inicial habrá un minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo.

