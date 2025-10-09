La muerte de Miguel Ángel Russo dejó un enorme dolor en el fútbol argentino, pero la acción en la Liga Profesional debe continuar. En este contexto Ignacio Russo, hijo de Miguelo y delantero de Tigre, tomó una decisión que conmovió al ambiente: a pesar de tener el permiso del club para ausentarse, eligió jugar.
El hijo de Miguel Ángel Russo confirmó que jugará pese al luto: "Si no juego, se levanta y me caga a puteadas"
Ignacio, hijo de Miguel Ángel Russo y delantero de Tigre, utilizó una particular frase para referirse a la forma en la que Miguelo sentía el fútbol