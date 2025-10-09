El hijo de Miguel Ángel Russo confirmó que jugará pese al luto: "Si no juego, se levanta y me caga a puteadas"

En declaraciones radiales, el delantero de 24 años aseguró: “Voy a jugar mañana, él hubiese querido eso. Si no juego, se levanta y me caga a puteadas. Mañana al mediodía salgo para allá”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1976389473198858402&partner=&hide_thread=false La familia de Russo en La Bombonera observando a los hinchas que se acercan a darle su último adiós a Miguel#TNTFútbol pic.twitter.com/Ictifp895i — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 9, 2025

Esto da clara referencia a la forma en la que Miguelo vivía y sentía su pasión por el deporte más popular del mundo. Esta disciplina, la cual mostró hasta el día de su muerte, lo llevó a convertirse en un gran ejemplo para el mundo del fútbol.

Mientras vestía la camiseta de Instituto, Ignacio Russo le marcó un gol a Newell's en el triunfo 2-0 por la quinta fecha de la Liga Profesional 2024. Ahora, el ex Chacarita y Patronato volverá a medirse ante la Lepra rosarina, en un contexto totalmente diferente. Antes del pitazo inicial habrá un minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo.