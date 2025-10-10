Lionel Scaloni está entre los entrenadores de selecciones mejor pagos del mundo.

Scaloni se adjudicó con el elenco nacional la Copa del Mundo Qatar 2022, la Finalissima del 2022 y dos ediciones de la Copa América, la del 2021 en Brasil y del 2024 en Estados Unidos.

lionel scaloni, seleccion argentina, españa.jpg
Lionel Scaloni es uno de los mejores entrenadores del mundo.

El diario deportivo italiano La Gazzetta dello Sport, hizo un informe donde detalló a los 10 mejores técnicos pagos en distintas selecciones del mundo.

El ránking es encabezado por Carlo Ancelotti de la selección brasileña, con 9,5 millones de euros por año. Es seguido por Thomas Tucher (Inglaterra), con 5,9 millones de euros y por Julian Nagelsmann (Alemania), con 4,9 millones de euros.

Otro DT argentino que está entre lo que mayor cantidad de dinero ganan es Marcelo Bielsa, con Uruguay, que ocupa el séptimo puesto.

scaloni-DT-mejor-pagos

Scaloni está entre los técnicos mejor pagos del mundo

  1. Carlo Ancelotti (Brasil) – 9,5 millones de euros por año (US$ 10 millones)
  2. Thomas Tuchel (Inglaterra) – 5,9 millones de euros (US$ 6,8 millones)
  3. Julian Nagelsmann (Alemania) – 4,9 millones de euros (US$ 5,7 millones)
  4. Fabio Cannavaro (Uzbekistán) – 4 millones de euros (US$ 4,6 millones)
  5. Roberto Martínez (Portugal) – 4 millones de euros (US$ 4,6 millones)
  6. Didier Deschamps (Francia) – 3,8 millones de euros (US$ 4,4 millones)
  7. Marcelo Bielsa (Uruguay) – 3,5 millones de euros (US$ 4,1 millones)
  8. Ronald Koeman (Holanda) – 3 millones de euros (US$ 3,5 millones)
  9. Gustavo Alfaro (Paraguay) – 2,5 millones de euros (US$ 2,9 millones)
  10. Lionel Scaloni (Argentina) – 2,3 millones de euros (US$ 2,7 millones)

