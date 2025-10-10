Scaloni se adjudicó con el elenco nacional la Copa del Mundo Qatar 2022, la Finalissima del 2022 y dos ediciones de la Copa América, la del 2021 en Brasil y del 2024 en Estados Unidos.

lionel scaloni, seleccion argentina, españa.jpg Lionel Scaloni es uno de los mejores entrenadores del mundo.

El diario deportivo italiano La Gazzetta dello Sport, hizo un informe donde detalló a los 10 mejores técnicos pagos en distintas selecciones del mundo.