El ránking es encabezado por Carlo Ancelotti de la selección brasileña, con 9,5 millones de euros por año. Es seguido por Thomas Tucher (Inglaterra), con 5,9 millones de euros y por Julian Nagelsmann (Alemania), con 4,9 millones de euros.
Otro DT argentino que está entre lo que mayor cantidad de dinero ganan es Marcelo Bielsa, con Uruguay, que ocupa el séptimo puesto.
El podio quedó formado por Thomas Tuchel con Inglaterra y Julian Nagelsmann de Alemania.
Scaloni está entre los técnicos mejor pagos del mundo
- Carlo Ancelotti (Brasil) – 9,5 millones de euros por año (US$ 10 millones)
- Thomas Tuchel (Inglaterra) – 5,9 millones de euros (US$ 6,8 millones)
- Julian Nagelsmann (Alemania) – 4,9 millones de euros (US$ 5,7 millones)
- Fabio Cannavaro (Uzbekistán) – 4 millones de euros (US$ 4,6 millones)
- Roberto Martínez (Portugal) – 4 millones de euros (US$ 4,6 millones)
- Didier Deschamps (Francia) – 3,8 millones de euros (US$ 4,4 millones)
- Marcelo Bielsa (Uruguay) – 3,5 millones de euros (US$ 4,1 millones)
- Ronald Koeman (Holanda) – 3 millones de euros (US$ 3,5 millones)
- Gustavo Alfaro (Paraguay) – 2,5 millones de euros (US$ 2,9 millones)
- Lionel Scaloni (Argentina) – 2,3 millones de euros (US$ 2,7 millones)