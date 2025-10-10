Inicio Ovación Fútbol Copa Sudamericana
El jugador argentino que fue suspendido por doping en la Copa Sudamericana

Hay un jugador del fútbol argentino que fue suspendido por doping tras un control realizado durante un partido de la Copa Sudamericana

El delantero de Defensa Bautista Meritello fue suspendido.

Hay una mala noticia, ya que un jugador del fútbol argentino fue suspendido este viernes por doping, que fue detectado en un control realizado durante un partido de la Copa Sudamericana. Se trata del delantero de Defensa y Justicia Juan Bautista Miritello.

Juan Bautista Miritello fue suspendido provisionalmente tras un resultado analítico adverso detectado en un control realizado durante un partido de la Copa Sudamericana de fútbol ante Universidad Católica de Chile, que se disputó en mayo pasado.

bautista-miritello-defensa-1
Bautista Meritello qued&oacute; inhabilitado.

Así el delantero de Defensa y Justicia quedó inhabilitado para jugar profesionalmente hasta que se defina su situación disciplinaria, la cual ya había tenido un antecedente similar en el año 2023.

Copa Sudamericana: cuándo se detectó el doping de Bautista Miritello

La Unidad Disciplinaria de la Conmebol notificó la suspensión luego de confirmar una muestra positiva tomada el 14 de mayo pasado, tras el encuentro entre Defensa y Universidad Católica de Chile, que se jugó en Florencio Varela y que terminó empatado 1 a 1.

La mala noticia para el fútbol argentino fue publicada en el Boletín Nº 6766 de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde se detalla que la sanción se aplica conforme al artículo 30 del Reglamento Antidopaje del organismo sudamericano.

copa-sudamericana-doping

El atacante de 26 años había disputado los seis partidos de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en los que sumó 230 minutos en cancha y no anotó goles. Así, Miritello jugó 30 partidos en el año, donde sumó 1.441' en cancha y aportó ocho goles y dos asistencias.

Tras la sanción, el futbolista obviamente no fue convocado por el club de Florencio Varela para ninguno de los dos compromisos de Defensa y Justicia por el Torneo local, situación que se mantendrá hasta que la Conmebol establezca un posible plazo para su regreso a las canchas.

