San Martín inició mejor el partido al aprovechar las dudas de San Lorenzo en la mitad de la cancha, con una presión alta y mucho trayecto por las bandas, pero sin tener lo necesario como para ser una molestia ante Facundo Altamirano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1976731431154930118&partner=&hide_thread=false "PARA VOS MIGUEL". El Pulpo González se emocionó luego de marcar el gol de la victoria de San Martín de San Juan ante San Lorenzo, miró hacía el cielo y le dedicó el festejo a RUSSO. pic.twitter.com/PsEDVsoUdI — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2025

Con la participación del ex Independiente Rivadavia Matías Reali y Ezequiel Cerutti, San Lorenzo se adelantó en el campo promediando la primera etapa, aunque sin peligro para el arquero visitante Matías Borgogno.

El equipo que dirige Damián Ayude dominó también desde el inicio del complemento, pero la sorpresa llegó a los 32 minuto.

Un gran centro del ingresado Santiago Barrera habilitó a Diego González, que le ganó con facilidad a toda la defensa de San Lorenzo y puso de cabeza el 1 a 0 para el Verdinegro, lo que dejó enmudecido al estadio Pedro Bidegain. El dueño de casa no supo vulnerar la resitencia del uno visitante, y el triunfo se vino para Cuyo.

El entrenador de San Martín de San Juan, el Pipi Leandro Romagnoli, referente del Ciclón, tuvo un recibiemiento cariñoso por parte de la parcialidad local, que en contracara, al finalizar el encuentro, comenzó a cantar el "que se vayan todos", referido a la dirigencia del club, en particular al reinstalado presidente Marcelo Moretti y al manager Néstor Ortigoza.