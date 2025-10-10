Diego González puso el 1 a 0 definitivo para el triunfo de San Martín de San Juan en cancha de San Lorenzo.

Diego González puso el 1 a 0 definitivo para el triunfo de San Martín de San Juan en cancha de San Lorenzo.

Este viernes tuvo inicio la 12ª fecha del Clausura y con una sorpresa, ya que San Martín de San Juan se impuso de visitante a1 a 0 a San Lorenzo y mantiene vivo su objetivo de meterse en el Reducido de este certamen de la Liga Profesional 2025.

Por su parte, San Lorenzo dejó pasar la posibilidad de asegurarse la posición de privilegio entre los ocho equipos que clasifican a los playoffs del Torneo Clausura. El único gol del encuentro fue anotado por el volante Diego González a los 32 minutos del segundo tiempo. González le dedicó el gol al fallecido Miguel Ángel Ángel Russo.

San Martín de San Juan dio la sorpresa en cancha de San Lorenzo

Con el goleador del partido Diego González, y la sólida actuación del arquero Matías Borgogno, el San Martín sanjuanino pudo sacar un notable victoria en su lucha por mantener la categoría, que trajo como plus tenerlo entre los ocho primeros de la Zona B, lo que le daría la clasificación por ahora al Reducido del Torneo Clausura.

San Martín inició mejor el partido al aprovechar las dudas de San Lorenzo en la mitad de la cancha, con una presión alta y mucho trayecto por las bandas, pero sin tener lo necesario como para ser una molestia ante Facundo Altamirano.

Con la participación del ex Independiente Rivadavia Matías Reali y Ezequiel Cerutti, San Lorenzo se adelantó en el campo promediando la primera etapa, aunque sin peligro para el arquero visitante Matías Borgogno.

El equipo que dirige Damián Ayude dominó también desde el inicio del complemento, pero la sorpresa llegó a los 32 minuto.

Un gran centro del ingresado Santiago Barrera habilitó a Diego González, que le ganó con facilidad a toda la defensa de San Lorenzo y puso de cabeza el 1 a 0 para el Verdinegro, lo que dejó enmudecido al estadio Pedro Bidegain. El dueño de casa no supo vulnerar la resitencia del uno visitante, y el triunfo se vino para Cuyo.

El entrenador de San Martín de San Juan, el Pipi Leandro Romagnoli, referente del Ciclón, tuvo un recibiemiento cariñoso por parte de la parcialidad local, que en contracara, al finalizar el encuentro, comenzó a cantar el "que se vayan todos", referido a la dirigencia del club, en particular al reinstalado presidente Marcelo Moretti y al manager Néstor Ortigoza.

