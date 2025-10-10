La muerte de Miguel Ángel Russo obligó a que la Liga Profesional tomara la decisión de postergar el compromiso, el cual hasta el momento no tiene fecha definida.

En este contexto, mientras en La Bombonera se realizaba el velatorio del DT, el ente rector de la competencia confirmó los partidos correspondientes a la decimotercera fecha del torneo Clausura.

En condición de local, Boca recibirá a Belgrano de Córdoba el sábado 18 de octubre a partir de las 18. Sin lugar a dudas Brandsen 805 será el escenario de una emotiva jornada, donde los sentimientos estarán a flor de piel por el homenaje que la institución preparará para darle el último adiós a Miguelo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/1976359955037905214&partner=&hide_thread=false AHORA | #FixtureBoca



La @LigaAFA programó #Boca - Belgrano para el sábado 18/10 a las 18 hs en #LaBombonera.



Recordemos que Barracas Central - #Boca que se iba a jugar el sábado 14.30 hs fue postergado sin fecha. pic.twitter.com/5iKRLGT0bi — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) October 9, 2025

El plantel, que se encuentra licenciado desde que se conoció la noticia (durante la tarde del miércoles), retomará los entrenamientos este sábado en Boca Predio.

Para este compromiso ante el Pirata Claudio Úbeda, quiene buscará clasificar a Boca a la Copa Libertadores 2026, podrá contar con la presencia de Leandro Paredes, quien actualmente se encuentra concentrando con la Selección argentina en Estados Unidos.