La Liga Profesional confirmó cuándo volverá la acción en el mundo Boca.

La muerte de Miguel Ángel Russo sacudió al fútbol argentino y, en especial, al seno íntimo del mundo Boca. Es por esto que, con buen tino, la Liga Profesional tomó la decisión de postergar el compromiso entre el Xeneize y Barracas Central, el cual iba a disputarse durante la jornada de este sábado.

En las últimas horas, mientras se realizaba el velorio del director técnico en La Bombonera, el ente rector del certamen confirmó cuándo disputará el elenco de La Ribera su próximo compromiso. Este será, lamentablemente, el primero sin Miguelo.

Miguel Ángel Russo - Claudio Úbeda
Tras la muerte de Miguel &Aacute;ngel Russo, Claudio &Uacute;beda ser&aacute; el DT de Boca hasta fin de a&ntilde;o.

Tras la muerte de Miguel Ángel Russo, Claudio Úbeda será el DT de Boca hasta fin de año.

Es oficial: cuándo vuelve a jugar Boca

Boca, que contará con Claudio Úbeda como director técnico hasta el final de la temporada, iba a visitar a Barracas Central este sábado a partir de las 14.30.

La muerte de Miguel Ángel Russo obligó a que la Liga Profesional tomara la decisión de postergar el compromiso, el cual hasta el momento no tiene fecha definida.

En este contexto, mientras en La Bombonera se realizaba el velatorio del DT, el ente rector de la competencia confirmó los partidos correspondientes a la decimotercera fecha del torneo Clausura.

En condición de local, Boca recibirá a Belgrano de Córdoba el sábado 18 de octubre a partir de las 18. Sin lugar a dudas Brandsen 805 será el escenario de una emotiva jornada, donde los sentimientos estarán a flor de piel por el homenaje que la institución preparará para darle el último adiós a Miguelo.

El plantel, que se encuentra licenciado desde que se conoció la noticia (durante la tarde del miércoles), retomará los entrenamientos este sábado en Boca Predio.

Para este compromiso ante el Pirata Claudio Úbeda, quiene buscará clasificar a Boca a la Copa Libertadores 2026, podrá contar con la presencia de Leandro Paredes, quien actualmente se encuentra concentrando con la Selección argentina en Estados Unidos.

