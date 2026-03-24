Cómo transformar tu televisor en un centro de carga gracias al puerto USB

USB televisor Descubrí los usos del puerto USB de tu televisor.

Antes, es fundamental entender que no todos los puertos son iguales. En la actualidad, lo más frecuente es encontrar entradas USB 2.0 en la mayoría de los modelos, aunque los televisores de gama alta ya incorporan el estándar USB 3.0. Esta diferencia técnica no solo afecta la velocidad de transferencia de datos entre dispositivos, sino también la capacidad de gestión energética que el Smart TV puede ofrecer al teléfono conectado.

En este sentido, el puerto USB del televisor puede actuar como un cargador de emergencia para teléfonos y otros accesorios compatibles. Esta función se convierte en una tabla de salvación en situaciones donde no se tiene un adaptador de pared a la mano o cuando todos los tomacorrientes de la habitación están ocupados por otros aparatos.

No obstante, es importante saber que la velocidad de carga no suele ser tan veloz como la del cargador original del celular. Esto se debe a que la potencia es reducida: apenas 2.5 W de potencia en puertos USB 2.0 y hasta 4.5 W en versiones USB 3.0.

En conclusión, en comparación con los cargadores de pared modernos de carga rápida, el proceso en el Smart TV será significativamente más lento, funcionando mejor como un método de mantenimiento que de carga acelerada. Aunque, como bien mencionamos anteriormente, en caso de emergencia es una excelente alternativa.

televisor usb Sacale provecho a tu televisor gracias al puerto USB.

Otro aspecto técnico a considerar es el estado operativo del aparato. Por regla general, el televisor debe estar completamente encendido para suministrar energía a través del puerto USB. Existen algunos modelos específicos que permiten la carga en modo standby, pero esto suele requerir una configuración previa en el menú de ahorro de energía del equipo.