Cómo transformar la imagen de tu televisor gracias al puerto HDMI: la pantalla tendrá una resolución de película

Ancho de banda de 96 Gbps: en comparación con su predecesor, el ancho de banda se duplica. El HDMI 2.1 trae 48 Gbps, mientras que el del HDMI 2.2 puede transportar hasta 96 gigas por segundo.

Reproducción 4K a 480 fps: el HDMI 2.2 cuenta con un ancho de banda que permite reproducir vídeos en calidad 4K, con una tasa de refresco de 480 fotogramas por segundo. Incluso, puede ofrecer una resolución de hasta 12K a 120 fps. Aunque, actualmente no hay casi contenido con estas resoluciones, por lo que se trata de una inversión tecnológica a futuro.

Para aprovechar estas ventajas y mejorar notablemente la imagen del televisor, es menester tener en cuenta algunas consideraciones. Primero, no solo el cable debe ser HDMI 2.2: el televisor también debe tener un puerto HDMI 2.2. Por lo tanto, tu Smart TV deberá ser de los últimos que salieron a la venta en el mercado.

hdmi 2 El cable HDMI 2.2 comenzó a comercializarse en 2025.

Así mismo, el dispositivo desde el cual queremos emitir la imagen hacia el televisor, también debe tener un puerto HDMI 2.2. Esto se debe a que la capacidad máxima de una conexión entre artefactos la marca la versión mínima de cada uno de ellos. En concreto, si conectas una notebook o consola con HDMI 2.0 a través del cable HDMI 2.2 en un Smart TV con un puerto HDMI 2.1, la resolución máxima será de 2.0, ya que es la versión inferior.