Televisor Smart TV de 75 pulgadas, con descuento y cuotas sin interés: guerra de ofertas en supermercados

Los beneficios que proponen los supermercados

Tras un recorrido por las diferentes cadenas de supermercados, se pueden encontrar ofertas en televisores Smart TV que van desde las 32 pulgadas hasta las 75.

En este caso nos centraremos en estos últimos, ya que son televisores de pantalla gigante y que son muy buscados por los amantes del fútbol, como así también por aquellos que buscan ver cine e incluso jugar en consolas de videojuegos.

En todos los supermercados se repite la misma fórmula: descuentos sobre el precio original y cuotas sin interés. En algunos casos, incluso se agrega un segundo descuento si la compra se hace en un solo pago.

televisores precios

Cuánto cuesta un televisor de 75 pulgadas

Si bien, el precio varía según la cadena de supermercados, muchos lo pueden ver muy conveniente. Estos son los valores que se manejan para un televisor Smart TV de 75 pulgadas:

Smart Tv Led 75" Crystal Uhd Samsung en Chango Más: $2.299.999. Hacen descuento del 20% en un solo pago o 12 cuotas sin interés de $191.166.

Smart TV 75" Philips led 4k google tv 75pud8100 77 en Carrefour: $2.099.000,00. Hacen descuento del 20% en un solo pago o 12 cuotas sin interés de $174.916,67.

Smart Tv 75" Crystal 4K Ultra Hd UN75U8000FGCZB Samsung en Vea: $2.069.999,1. Hasta 24 cuotas sin interés y 15% de descuento con tarjeta de CencoPay

Incluso, en algunos supermercados se pueden encontrar televisores más baratos de 75 pulgadas, dependiendo del sistema operativo que posean.