Cuáles son cada uno de los puertos HDMI que tiene tu televisor y cómo sacarles el máximo provecho

Pocos lo saben: cuál es la diferencia entre los puertos HDMI, HDMI ARC y HDMI 2.1

Si alguna vez miraste la parte trasera de tu televisor, habrás notado que no todos los puertos son iguales. Aunque por fuera luzcan idénticos, tienen funciones y capacidades muy distintas. Al conectar tu consola de última generación o tu barra de sonido en el lugar equivocado, nunca le vas a sacar su máximo potencial.

Junto a cada puerto HDMI vas a encontrar una leyenda que es clave. Por lo general, te vas a cruzar con tres tipos de conexiones: