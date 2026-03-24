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Ariel Broggi visitó la práctica Gimnasia y Esgrima y se despidió del plantel

Este martes se produjo la despedida del ex técnico Ariel Broggi. El DT que lo llevó al ascenso concurrió al entrenamiento del Lobo con su cuerpo técnico

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Ariel Broggi visitó el entrenamiento de Gimnasia y Esgrima de este martes, para despedirse del plantel.

Ariel Broggi visitó el entrenamiento de Gimnasia y Esgrima de este martes, para despedirse del plantel.

Foto: Omar Romero/Diario UNO

El entrenamiento de este martes no fue uno cualquiera para el plantel superior de Gimnasia y Esgrima, debutante en la Liga Profesional. Tras la salida de Ariel Broggi como entrenador, volvió al trabajo este martes por la mañana en el estadio Víctor Legrotaglie y tuvo una emotiva visita.

El ahora ex entrenador Mensana Ariel Broggi arribó al estadio de calle Washington Lencinas en compañía de su cuerpo técnico: Cristian Bardaro, Walter Grazziosi, Emanuel Lillini y Julián Sudano, para despedirse. No estuvo presente ningún integrante de la Comisión Directiva de la institución. Al retirarse se expresó con cortesía, visiblemente conmovido, pero no quiso hacer declaraciones. "No es el momento", dijo lacónicamente.

Tras la salida de Ariel Broggi el Lobo busca definir al nuevo DT

La práctica matutina de este martes fue a puertas cerradas y dirigida por el manager deportivo Joaquín Sastre junto al preparador físico.

Fuentes extraoficiales apuntan a que Ariel Broggi podría ser reemplazado por Martín Palermo, y hay expectativa sobre una definición para este mismo martes, y hasta se habla de que el Titán podría asumir el miércoles.

Martín Palermo
Mart&iacute;n Palermo es el nombre m&aacute;s mencionado en los pasillos del club Gimnasia y Esgrima.

Martín Palermo es el nombre más mencionado en los pasillos del club Gimnasia y Esgrima.

El Lobo tras la reanudación de la fecha FIFA jugará ante Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie. Todavía no está confirmado el día y el horario del enfrentamiento frente al puntero.

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