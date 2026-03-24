Ariel Broggi visitó la práctica Gimnasia y Esgrima y se despidió del plantel

El ahora ex entrenador Mensana Ariel Broggi arribó al estadio de calle Washington Lencinas en compañía de su cuerpo técnico: Cristian Bardaro, Walter Grazziosi, Emanuel Lillini y Julián Sudano, para despedirse. No estuvo presente ningún integrante de la Comisión Directiva de la institución. Al retirarse se expresó con cortesía, visiblemente conmovido, pero no quiso hacer declaraciones. "No es el momento", dijo lacónicamente.

Tras la salida de Ariel Broggi el Lobo busca definir al nuevo DT

La práctica matutina de este martes fue a puertas cerradas y dirigida por el manager deportivo Joaquín Sastre junto al preparador físico.