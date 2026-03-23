Luego del ascenso el ex defensor fue ratificado en su cargo y su contrato fue renovado hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, los resultados no acompañaron.

En este Torneo Apertura de la Liga Profesional acumuló dos triunfos, 6 derrotas y 3 empates. De esta manera el equipo se ubica en el puesto 13 del Grupo A con 9 unidades y en los promedios tiene 0.818 por encima de Estudiantes de Río Cuarto, equipo que estaría perdiendo la categoría.

Ariel Broggi Ariel Broggi dejó de ser el entrenador de Gimnasia y Esgrima.

El club del Parque comunicó que "de común acuerdo con la dirigencia, Ariel Broggi y su cuerpo técnico -Cristian Bardaro, Walter Grazziosi, Emanuel Lillini y Julián Sudano-, dejarán de conducir al equipo a partir de este martes".

"Ariel es el hombre que después de 42 años nos devolvió a la Primera División del fútbol argentino. Cada uno de ellos fue parte de este logro histórico y por eso no hay palabras suficientes para agradecerles. Les tenemos un respeto enorme y un cariño genuino, y recordaremos siempre su paso por el club", expresó la publicación en la que se aclaró que la dirigencia ya trabaja en "la definición del nuevo cuerpo técnico y en los próximos días lo comunicaremos".

Los partidos que dirigió Ariel Broggi en Gimnasia y Esgrima en la Primera Nacional

En la Primera Nacional dirigió 13 partidos con 7 triunfos, 3 derrotas y 3 empates, aunque esta última igualdad fue completada con una victoria en los penales ante Deportivo Madryn, que le dio el histórico ascenso en la cancha de Platense.

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De común acuerdo con la dirigencia, Ariel Broggi y su cuerpo técnico -Cristian Bardaro, Walter Grazziosi, Emanuel Lillini y Julián Sudano-, dejarán de conducir al equipo a partir de este martes.



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El 27 de julio del año pasado Ariel Broggi debutó frente a Colón en la victoria por 2 a 0 en Santa Fe.

Las 11 fechas de Ariel Broggi en el Torneo Apertura

vs. Central Córdoba de Santiago del Estero (V) 1-0. vs. San Lorenzo (L) 1-0. vs. Unión (V) 0-4. vs Instituto (L) 1-0. vs -Talleres (V) 1-2. vs -Gimnasia y Esgrima La Plata (L) 0-1. vs -Independiente de Avellaneda (L) 1-1. vs -Boca Juniors (V) 1-1. vs -Deportivo Riestra (V) 0-0. vs -Estudiantes de La Plata (L) 1-2). vs. Newell's (V) 0-1.

gimnasia-ascenso-primera Ariel Broggi logró el histórico ascenso con Gimnasia y Esgrima. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Los 13 partidos en la Primera Nacional