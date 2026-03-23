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Torneo Apertura

Ariel Broggi dejó de ser el entrenador de Gimnasia y Esgrima

Ariel Broggi dirigió once partidos en Gimnasia y Esgrima durante el Torneo Apertura de la Liga Profesional; los malos resultados llevaron a que deje su cargo

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Ariel Broggi dejó de ser el entrenador de Gimmnasia y Esgrima.

Ariel Broggi dejó de ser el entrenador de Gimmnasia y Esgrima.

Foto: Axel Lloret/UNO

Tras la derrota ante Newell's en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario se terminó el ciclo de Ariel Broggi como entrenador de Gimnasia y Esgrima.

El DT que logró el ascenso el 11 de octubre del año pasado duró sólo 11 partidos al frente del Lobo en este Torneo Apertura 2026.

gimnasia y esgrima
Ariel Broggi no logró hacer en Primera División lo que logró en la Primera Nacional en Gimnasia y Esgrima.

Ariel Broggi no logró hacer en Primera División lo que logró en la Primera Nacional en Gimnasia y Esgrima.

Broggi como entrenador del Lobo dirigió 24 partidos. 11 en este certamen y 13 el año pasado en el ascenso a Primera, cuando reemplazó a Ezequiel Medrán.

Luego del ascenso el ex defensor fue ratificado en su cargo y su contrato fue renovado hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, los resultados no acompañaron.

En este Torneo Apertura de la Liga Profesional acumuló dos triunfos, 6 derrotas y 3 empates. De esta manera el equipo se ubica en el puesto 13 del Grupo A con 9 unidades y en los promedios tiene 0.818 por encima de Estudiantes de Río Cuarto, equipo que estaría perdiendo la categoría.

Ariel Broggi
Ariel Broggi dejó de ser el entrenador de Gimnasia y Esgrima.

Ariel Broggi dejó de ser el entrenador de Gimnasia y Esgrima.

El club del Parque comunicó que "de común acuerdo con la dirigencia, Ariel Broggi y su cuerpo técnico -Cristian Bardaro, Walter Grazziosi, Emanuel Lillini y Julián Sudano-, dejarán de conducir al equipo a partir de este martes".

"Ariel es el hombre que después de 42 años nos devolvió a la Primera División del fútbol argentino. Cada uno de ellos fue parte de este logro histórico y por eso no hay palabras suficientes para agradecerles. Les tenemos un respeto enorme y un cariño genuino, y recordaremos siempre su paso por el club", expresó la publicación en la que se aclaró que la dirigencia ya trabaja en "la definición del nuevo cuerpo técnico y en los próximos días lo comunicaremos".

Los partidos que dirigió Ariel Broggi en Gimnasia y Esgrima en la Primera Nacional

En la Primera Nacional dirigió 13 partidos con 7 triunfos, 3 derrotas y 3 empates, aunque esta última igualdad fue completada con una victoria en los penales ante Deportivo Madryn, que le dio el histórico ascenso en la cancha de Platense.

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El 27 de julio del año pasado Ariel Broggi debutó frente a Colón en la victoria por 2 a 0 en Santa Fe.

Las 11 fechas de Ariel Broggi en el Torneo Apertura

  1. vs. Central Córdoba de Santiago del Estero (V) 1-0.
  2. vs. San Lorenzo (L) 1-0.
  3. vs. Unión (V) 0-4.
  4. vs Instituto (L) 1-0.
  5. vs -Talleres (V) 1-2.
  6. vs -Gimnasia y Esgrima La Plata (L) 0-1.
  7. vs -Independiente de Avellaneda (L) 1-1.
  8. vs -Boca Juniors (V) 1-1.
  9. vs -Deportivo Riestra (V) 0-0.
  10. vs -Estudiantes de La Plata (L) 1-2).
  11. vs. Newell's (V) 0-1.
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Ariel Broggi logró el histórico ascenso con Gimnasia y Esgrima.

Ariel Broggi logró el histórico ascenso con Gimnasia y Esgrima.

Los 13 partidos en la Primera Nacional

  1. vs. Colón (V) 2-0.
  2. vs. Mitre de Santiago del Estero (L) 1-0.
  3. vs. Chaco For Ever (V) 2-0.
  4. vs. Almirante (L) (2-1).
  5. vs. Central Norte (V) 0-1.
  6. vs. Deportivo Morón (V) (0-1).
  7. vs. Nueva Chicago (V) 1-1.
  8. vs. Gimnasia y Esgrima (J) (L) 1-0.
  9. vs. Agropecuario (V) 0-2.
  10. vs. San Telmo (L) 2-0.
  11. vs. Chacarita (V) 1-1.
  12. vs. Defensores de Belgrano (L) 1-0.
  13. vs. Deportivo Madryn (en Buenos Aires) final del ascenso 1-1. En los penales ganó 3 a 0.

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