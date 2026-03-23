Ariel Broggi dejó de ser el entrenador de Gimnasia y Esgrima.

Tras la derrota ante Newell's en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario se terminó el ciclo de Ariel Broggi como entrenador de Gimnasia y Esgrima.
Ariel Broggi dirigió once partidos en Gimnasia y Esgrima durante el Torneo Apertura de la Liga Profesional; los malos resultados llevaron a que deje su cargo
Tras la derrota ante Newell's en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario se terminó el ciclo de Ariel Broggi como entrenador de Gimnasia y Esgrima.
El DT que logró el ascenso el 11 de octubre del año pasado duró sólo 11 partidos al frente del Lobo en este Torneo Apertura 2026.
Broggi como entrenador del Lobo dirigió 24 partidos. 11 en este certamen y 13 el año pasado en el ascenso a Primera, cuando reemplazó a Ezequiel Medrán.
Luego del ascenso el ex defensor fue ratificado en su cargo y su contrato fue renovado hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, los resultados no acompañaron.
En este Torneo Apertura de la Liga Profesional acumuló dos triunfos, 6 derrotas y 3 empates. De esta manera el equipo se ubica en el puesto 13 del Grupo A con 9 unidades y en los promedios tiene 0.818 por encima de Estudiantes de Río Cuarto, equipo que estaría perdiendo la categoría.
El club del Parque comunicó que "de común acuerdo con la dirigencia, Ariel Broggi y su cuerpo técnico -Cristian Bardaro, Walter Grazziosi, Emanuel Lillini y Julián Sudano-, dejarán de conducir al equipo a partir de este martes".
"Ariel es el hombre que después de 42 años nos devolvió a la Primera División del fútbol argentino. Cada uno de ellos fue parte de este logro histórico y por eso no hay palabras suficientes para agradecerles. Les tenemos un respeto enorme y un cariño genuino, y recordaremos siempre su paso por el club", expresó la publicación en la que se aclaró que la dirigencia ya trabaja en "la definición del nuevo cuerpo técnico y en los próximos días lo comunicaremos".
En la Primera Nacional dirigió 13 partidos con 7 triunfos, 3 derrotas y 3 empates, aunque esta última igualdad fue completada con una victoria en los penales ante Deportivo Madryn, que le dio el histórico ascenso en la cancha de Platense.
El 27 de julio del año pasado Ariel Broggi debutó frente a Colón en la victoria por 2 a 0 en Santa Fe.