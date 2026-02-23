Gimnasia y Esgrima recibe a Independiente de Avellaneda en el Legrotaglie: probables formaciones y TV

Desde las 22, Gimnasia y Esgrima jugará ante Independiente de Avellaneda, por la 7ma fecha en del Torneo Apertura. El partido, válido por la Zona A, se disputará en el estadio Víctor Legrotaglie, con el arbitraje de Sebastián Zunino y la televisación de TNT Sports Premium.
Gimnasia y Esgrima, que lleva cuatro derrotas en el torneo Apertura, tendrá ante los Rojos su cuarta presentación jugando en condición de local. donde ganó 1 y perdió los dos restantes.
Así llega Independiente de Avellaneda
Independiente de Avellaneda viene de perder por por 3 a 2 con la Lepra mendocina en condición de visitante donde resignó su invicto en este certamen. El equipo de Gustavo Quinteros tiene 9 unidades, producto de 2 triunfos y 3 empates.
La última vez entre el Lobo y el Rojo
La última vez que se enfrentaron Gimnasia y Esgrima de Mendoza e Independiente de Avellaneda fue por la Copa Argentina y el Lobo cayó por 2 a 1, en San Luis, el 29 de junio del año pasado.
Lo ganaba el Mensana con un gol de Diego Mondino, pero lo empató Santiago Montiel, de penal, y a los 44' el colombiano Ángulo marcó el 2 a 1 para el Rojo.
En Primera División será la primera vez que se enfrenten, y en los viejos Nacionales nunca lo hicieron.
Ficha del partido y probables formaciones
Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti :Luciano Paredes, Diego Mondino, Imanol González y Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Julián Ceballos y Facundo Lencioni, Agustín Módica y Valentino Santoni. DT: Ariel Broggi.
Independiente de Avellaneda: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone; Ignacio Pussetto, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.