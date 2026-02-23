Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Torneo Apertura

Gimnasia y Esgrima recibe a Independiente de Avellaneda en el Legrotaglie: probables formaciones y TV

Gimnasia y Esgrima recibirá este martes desde las 22 a Independiente de Avellaneda por la 7ma fecha del Torneo Apertura. El Lobo viene de dos derrotas seguidas

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Gimnasia y Esgrima jugará este martes ante Independiente de Avellaneda, en el estadio Víctor Legrotaglie.

Gimnasia y Esgrima jugará este martes ante Independiente de Avellaneda, en el estadio Víctor Legrotaglie.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Desde las 22, Gimnasia y Esgrima jugará ante Independiente de Avellaneda, por la 7ma fecha en del Torneo Apertura. El partido, válido por la Zona A, se disputará en el estadio Víctor Legrotaglie, con el arbitraje de Sebastián Zunino y la televisación de TNT Sports Premium.

Facundo Lencioni Gimnasia y Esgrima.
Facundo Lencioni será titular en el Lobo para jugar ante el Rojo.

Facundo Lencioni será titular en el Lobo para jugar ante el Rojo.

El Lobo que jugará su segundo partido seguido de local llega golpeado tras la injusta derrota ante Gimnasia La Plata, la segunda caída seguida que en 6 partidos disputados tiene 2 triunfos y 4 derrotas.

Gimnasia y Esgrima, que lleva cuatro derrotas en el torneo Apertura, tendrá ante los Rojos su cuarta presentación jugando en condición de local. donde ganó 1 y perdió los dos restantes.

Indepeendientee de Aveeellaneda.
Independiente de Avellaneda que viene de perder ante la Lepra en el Gargantini, jugará ante Gimnasia y Esgrima.

Independiente de Avellaneda que viene de perder ante la Lepra en el Gargantini, jugará ante Gimnasia y Esgrima.

Así llega Independiente de Avellaneda

Independiente de Avellaneda viene de perder por por 3 a 2 con la Lepra mendocina en condición de visitante donde resignó su invicto en este certamen. El equipo de Gustavo Quinteros tiene 9 unidades, producto de 2 triunfos y 3 empates.

La última vez entre el Lobo y el Rojo

La última vez que se enfrentaron Gimnasia y Esgrima de Mendoza e Independiente de Avellaneda fue por la Copa Argentina y el Lobo cayó por 2 a 1, en San Luis, el 29 de junio del año pasado.

Lo ganaba el Mensana con un gol de Diego Mondino, pero lo empató Santiago Montiel, de penal, y a los 44' el colombiano Ángulo marcó el 2 a 1 para el Rojo.

En Primera División será la primera vez que se enfrenten, y en los viejos Nacionales nunca lo hicieron.

Ficha del partido y probables formaciones

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti :Luciano Paredes, Diego Mondino, Imanol González y Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Julián Ceballos y Facundo Lencioni, Agustín Módica y Valentino Santoni. DT: Ariel Broggi.

Independiente de Avellaneda: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone; Ignacio Pussetto, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Estadio: Gimnasia y Esgrima

Árbitro: Sebastián Zunino

Hora: 22

TV: TNT Sports

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas