Gimnasia y Esgrima recibe a Independiente de Avellaneda en el Legrotaglie: probables formaciones y TV

Indepeendientee de Aveeellaneda. Independiente de Avellaneda que viene de perder ante la Lepra en el Gargantini, jugará ante Gimnasia y Esgrima. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Así llega Independiente de Avellaneda

Independiente de Avellaneda viene de perder por por 3 a 2 con la Lepra mendocina en condición de visitante donde resignó su invicto en este certamen. El equipo de Gustavo Quinteros tiene 9 unidades, producto de 2 triunfos y 3 empates.

La última vez entre el Lobo y el Rojo

La última vez que se enfrentaron Gimnasia y Esgrima de Mendoza e Independiente de Avellaneda fue por la Copa Argentina y el Lobo cayó por 2 a 1, en San Luis, el 29 de junio del año pasado.

Lo ganaba el Mensana con un gol de Diego Mondino, pero lo empató Santiago Montiel, de penal, y a los 44' el colombiano Ángulo marcó el 2 a 1 para el Rojo.

En Primera División será la primera vez que se enfrenten, y en los viejos Nacionales nunca lo hicieron.

Ficha del partido y probables formaciones

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti :Luciano Paredes, Diego Mondino, Imanol González y Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Julián Ceballos y Facundo Lencioni, Agustín Módica y Valentino Santoni. DT: Ariel Broggi.

Independiente de Avellaneda: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone; Ignacio Pussetto, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Estadio: Gimnasia y Esgrima

Árbitro: Sebastián Zunino

Hora: 22

TV: TNT Sports