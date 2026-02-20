Gimnasia y Esgrima recibe a su homónimo platense por la 6ª fecha del torneo Apertura

Gimnasia y Esgrima de Mendoza enfrentará como local a su homónimo platense por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, buscando recuperarse de la ajustada derrota sufrida en Córdoba ante Talleres.
Este viernes Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibe en el Víctor Legrotaglie a Gimnasia y Esgrima La Plata por la 6ª fecha del Torneo Apertura
Gimnasia y Esgrima de Mendoza enfrentará como local a su homónimo platense por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, buscando recuperarse de la ajustada derrota sufrida en Córdoba ante Talleres.
El Lobo mendocino y Gimnasia y Esgrima La Plata juegan en el estadio Víctor Legrotaglie del parque General San Martín de nuestra capital en el cierre de la jornada de este viernes a las 22.15, con el arbitraje de Carlos Andrés Gariano. El encuentro podrá verse por TV en la señal de cable TNT Sports y HBO Max. El encuentro se puede seguir en vivo por Radio Nihuil (AM 680 y FM 98.9).
Gimnasia y Esgrima, que debuta en este Torneo Apertura en la máxima categoría, dirigido por Ariel Broggi, entrenó fuertemente esta semana buscando regularidad en el juego y de aprovechar la localía para igualar sus números y obtener su tercer triunfo en el Grupo A, donde registra dos partidos ganados y tres derrotas, por lo que suma 6 unidades que lo posicionan en el puesto 10.
Los probables once que pondría el DT del Lobo mendocino serían: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Nahuel Barboza, Julián Ceballos; Facundo Lencioni; Agustín Módica y Valentino Simoni.
Por su parte, Gimnasia y Esgrima La Plata acumula 7 puntos en la Zona B, producto de 2 triunfos, 1 empate y 2 derrotas. El conjunto tripero, que conduce técnicamente Fernando Zaniratto, viene de igualar de local en el clásico de la ciudad de las diagonales -Estudiantes- con el marcador en cero.