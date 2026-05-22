Emiliano Buendía confesó que quiere jugar en un grande del fútbol argentino: el mensaje para Riquelme

La declaración de Buendía que movilizó a River

"Obviamente es el sueño que tengo desde chico, vamos a ver qué es lo que pueda pasar en el futuro, pero siempre es el club que, desde que empecé a patear una pelota con 3, 4 años era lo que siempre soñaba", dijo el marplatense.

"Veo poco, sobre todo a River. Lo sigo, intento mirar los partidos, es muy difícil por los horarios y por dormir las ocho horas, el descanso y el cambio de horario son difíciles. Intento seguir un poco lo que va pasando en el club", expresó Buendía.

Dibu Martínez - Emi Buendía Dibu Martínez abraza a Buendía.

Buendía, que tiene con contrato con los Villanos hasta mediados de 2027 y que tiene chances de jugar el Mundial, no llegaría próximamente al Millo y seguiría jugando en la Premier League.

Fue consultado acerca de qué diría si lo llama Juan Román Riquelme para jugar en Boca al decir: "No, ahí no. Con mucho respeto, porque soy de los que respeta mucho todo lo que es Boca, pero no, River, el único".

Buendía estuvo en la final de la Libertadores de Madrid

"Me agarró ese fin de semana en Madrid con 10 compañeros del Norwich y caímos justo en el mismo hotel en el que estaba River, y conseguí para ir a ver el partido con la hinchada. El viaje ya estaba organizado desde dos meses atrás de pasar un fin de semana en Madrid", dijo. Además el goleador se encontró con el ídolo millonario Enzo Francescoli y le pidió sacarse una foto.