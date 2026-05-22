La duda de Coudet para la final con Belgrano: la probable formación de River

La duda de Coudet de cara a la final de River ante Belgrano

Eduardo Coudet tendría una duda en la mitad de la cancha y por ello espera por la evolución del volante Aníbal Moreno. Sin embargo, el jugador es muy probable que no llegue para el trascendental partido.

El mediocampista central sufrió un esguince de rodilla el pasado sábado ante Rosario Central. El ex jugador de Palmeiras de Brasil pidió jugar, aunque habrá que ver por la evolución del jugador de 27 años. Este viernes se entrenó el plantel del Millonario y Moreno no trabajó a la par de sus compañeros.

Juanfer Quintero Juanfer Quintero pide cancha. Pero para Coudet no es titular en River.

En caso de no llegar al cotejo ante el Pirata, el Chacho analiza poner al juvenil Lucas Silva como mediocampista central al lado de Fausto Vera, aunque también existe la posibilidad de cambiar el esquema y que juegue desde el inicio Juanfer Quintero, quien tuvo una buena labor en el empate 1 a 1 ante Bragantino de Brasil por la Copa Sudamericana.

Muchos hinchas piden que el colombiano juegue desde el inicio, pero Coudet no lo tiene en cuenta para que sea titular a pesar de lo bueno que aporta el talentoso mediocampista.

La probable formación de River vs. Belgrano

River alinearía en la final ante Belgrano a estos once jugadores: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Aníbal Moreno o Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.