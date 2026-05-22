Es la finca más antigua de Mendoza, pero sus paredes esconden una macabra leyenda que estremece a los vecinos

La emblemática finca, está situada en Panquehua, Las Heras, provincia de Mendoza, y más allá de haberse ganado el reconocimiento como la cava más antigua de Latinoamérica y de su reputación como exportadora de vinos de alta calidad, los misterios, los sucesos paranormales y la leyenda que carga su nombre hacen que sea un lugar realmente llamativo.

No solo es patrimonio mendocino porque allí supo dormir el general José de San Martín, sino por todas las leyendas que se cuentan diariamente. Todo empieza en el año 1841, cuando Juan González se convierte en el propietario de una finca ubicada en el Panquehua, Las Heras, y que también contaba con un cementerio y capilla, algo muy raro.

El hombre era codicioso, poderoso y deseaba más: que su finca fuese conocida e importante, por supuesto, para generar más ganancias. Sin embargo, el "genio de la lámpara" malinterpretó su deseo y desde aquel momento todo es estremecedor.

Así es como en la capilla del lugar se realizó un ritual entre corderos sacrificados, personas con máscaras de animales muertos, con velas y en la oscuridad se llegó a lo deseado: el hombre negoció su alma con el Diablo a cambio de riquezas, poder y reconocimiento. Pero su alma no valía tanto, así que agregó algo aún peor: prometió dar toda alma que trabajara o tocara su finca.

Finca Gonzales, mendoza. las heras, panquehua (2) Pactos con el diablo, criaturas sobrenaturales y ruidos extraños se encuentran en esta famosa finca en Las Heras, Panquehua. Fuente Cámara de Turismo de la provincia de Mendoza.

El pacto se cumplió y la fortuna llegó a la finca, pero la persona que entraba a trabajar era la que se quedaba sin alma. Entre ruidos, alaridos y un piano que se tocaba solo,el Diablo cobraba el alma del pobre desgraciado día a día. Sin embargo, todo iba tan bien como el dueño de la finca lo había planeado, pero cuando eso ocurriera, él tenía que dar su alma y decidió negarse.

Lo engañó y simuló su muerte, fue incluso velado. Al día siguiente, efectivamente, el Diablo no pudo llevárselo, pero sí se llevó a las seis personas que acompañaron al hombre en su mentira.

La historia termina totalmente trágica y la venganza llegó doble: se maldijeron las tierras y acabó con cada fruto que crecía en esa finca, llevándola a la quiebra y a Don Carlos a la locura. Allí también empezaron a aparecer cosas extrañas: el Diablo se disfrazaba de una víbora negra para comerse el ganado; y un jinete misterioso acompañaba a cada trabajador a regar los viñedos.

Actualmente, la bodega está en manos de los descendientes de González Videla. Todavía se encuentran la capilla, los muebles y la casa en perfecto estado, lo que permite considerar a este lugar como casa museo y Patrimonio Histórico.