La leyenda de la Laguna de la Niña Encantada: el espejo de agua que guarda una historia de amor eterno

El folclore cultural tiene narraciones que se han ido transmitiendo en cada punto del país. Mitos y leyendas que han pasado de padres a hijos y que forman parte de la tradición. Historias que combinan sucesos reales e imaginarios y que han dado lugar, incluso, a diferentes versiones de las mismas. Hoy te contamos la versión de la Laguna de la Niña Encantada.

Una historia de amor y la leyenda de la Laguna de la Niña Encantada

Antiguamente, la laguna era utilizada como sitio sagrado por los pueblos originarios, quienes la consideraban un punto de conexión con los dioses del agua y la tierra. Pero con el paso del tiempo, la belleza del lugar se entrelazó con una de las leyendas más conmovedoras del folclore cuyano.