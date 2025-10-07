El hombre oso: la leyenda que aterrorizó por cientos de años al norte de Argentina

Según la tradición popular, el Ocumar es un ser de gran tamaño, cubierto de pelo oscuro, con fuerza sobrehumana y comportamientos agresivos hacia quienes se internan solos en los bosques y montañas del norte argentino. Testimonios de lugareños aseguran haberlo visto merodeando cerca de senderos y ríos, emitiendo gritos que hielan la sangre.
Se dice que el origen del Ocumar está vinculado a antiguos mitos indígenas sobre espíritus guardianes de la naturaleza, que castigan a quienes perturban el equilibrio del bosque. Con el tiempo, estas historias se mezclaron con relatos contemporáneos, transformando al Ocumar en una figura icónica del terror regional, similar a leyendas internacionales como el Bigfoot o el Yeti.
Según la leyenda, rapta mujeres y tiene hijos con ellas. Un relato recogido en Las Lomitas, Formosa, por Berta Vidal de Battini, diceque el Ucumar puede ser también hembra, y que en este caso rapta a los jóvenes. Además, también se dice que roba niños.
leyenda del ucumar en el norte argentino (1)
Su leyenda tiene fuertes tintes sexuales, pues se lo acusa de raptar mujeres y llevarlas a vivir con él, para tener hijos.
Más allá del miedo que genera, este hombre oso también simboliza la conexión entre los habitantes del norte argentino y la naturaleza que los rodea.
Características del Ucumar, el hombre oso
- También se lo conoce como Ucumarí, Jucumari y Ucumare.
- Se lo representa de dos formas: desde un oso de baja estatura, feo y peludo, con ligeros rasgos humanoides, hasta un hombre bestial, totalmente cubierto de pelos, larga barba y frente angosta.
- Vive en cuevas, en el fondo de las quebradas, pero merodea los ríos y las vertientes, bañándose en ellos
- El Ucumar suele aparecer de improviso, aterrorizando al que lo ve. Si se le grita, responde con voces humanas. Si los perros lo atacan, se defiende a garrotazos.