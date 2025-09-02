Inicio Sociedad Razones
Ocho razones por las que un hombre termina la relación primero, según la psicología

Una relación de pareja siempre es de a dos, pero cuando uno decide dar el paso al costado, sobre todo el hombre indica algo. La psicología cuenta las razones

Qué significa cuando un hombre es el que termina una relación

Cuando un hombre decide poner fin a una relación después de muchos años, suele generar sorpresa, dolor e incluso desconcierto en su pareja. La decisión no surge de un día para el otro: la psicología explica que detrás de este acto existen múltiples factores emocionales, personales y de dinámica de la relación que se acumulan con el tiempo.

Según especialistas en psicología de las relaciones, el fin de una relación de larga data no significa necesariamente que ya no exista amor. Muchas veces, la decisión está vinculada a la necesidad de crecimiento personal, cambios en los proyectos de vida o una acumulación de conflictos no resueltos.

Lo mismo ocurre cuando se trata de una relación de muchos años o una pareja que está unida desde muy chica. Las personas crecen y necesitan irse formando con el paso de la vida y eso muchas veces implica dejar de lado amores que no suman. Así mismo, no todo es color de rosas, a veces el amor también se acaba.

La cuestión de por qué los hombres abandonan a las mujeres que aman es compleja y está cargada de emociones

Qué significa para la psicología cuando un hombre deja la relación

Se dice que el amor lo puede todo, pero la realidad suele ser más compleja, porque cuando no hay amor y la decisión está tomada, no hay nada que pueda arreglarlo. En este sentido, los hombres, al igual que las mujeres, están impulsados por diversas motivaciones y experiencias cuando acaban de dejar una relación.

De acuerdo con marriage.com, alguna de las razones se deben a:

El desgaste emocional y la rutina: con los años, la rutina, la falta de comunicación o la ausencia de intimidad pueden generar un vacío que se vuelve insostenible. La psicología señala que, cuando la relación deja de aportar bienestar, uno de los miembros puede sentir la necesidad de dar un paso al costado.

Falta de sexo: los humanos suelen ser criaturas sexuales, y esta puede ser la razón por la que los hombres abandonan a las mujeres. Sus hormonas controlan gran parte de sus acciones. Si falta sexo en casa, pueden empezar a buscar en otros lugares para saciar su deseo, por eso, muchas veces buscan terminar su relación actual a favor de una conexión con mayor carga sexual.

Es muy difícil dar el primer paso para terminar una relación, pero cuando un hombre lo hace a veces suele estar decidido o confundido

Búsqueda de identidad personal: otro aspecto importante es la identidad. Tras muchos años en pareja, algunos hombres sienten que han dejado de lado proyectos, deseos o sueños individuales. Terminar la relación puede ser una manera de reencontrarse consigo mismos y recuperar la autonomía.

Silencio acumulado: los psicólogos destacan que muchas separaciones no se dan por una gran discusión, sino por pequeños silencios y emociones contenidas a lo largo del tiempo. Lo que no se dice, termina pesando más que las palabras. Esto hace qué el hombre haga el duelo durante la relación y lo lleve a la decisión final.

Su pareja se convirtió en su "mama": un esposo puede abandonar a su esposa para favorecer a alguien que lo haga sentir capaz y deseado, no que lo trate como a un niño.

Falta de aprecio y atracción: cuando un hombre no se siente querido se escapa. Lo mismo ocurre cuando siente que no ama más. Además, por superficial que sea, la falta de atracción emocional o física puede ser lo que lleva a un hombre a dejar a su esposa por otra.

La relación es tóxica: una relación tóxica es aquella en la que las parejas no se apoyan ni coinciden y parece haber conflictos constantes. Y claro, los hombres se cansan de eso.

Las peleas, el desgaste y la falta de sexo son las principales razones por las que un hombre se aleja

Los objetivos de las relaciones a largo plazo no coinciden: las diferencias de opinión sobre el futuro de su relación actual pueden hacer que los hombres abandonen a las mujeres que aman o se sientan asustados por la incertidumbre de lo que vendrá luego.

¿Qué hacer ante una ruptura así?

Frente a una separación después de muchos años, es normal atravesar un proceso de duelo. La psicología recomienda:

  • Aceptar la realidad sin buscar explicaciones inmediatas.
  • Expresar las emociones en lugar de reprimirlas.
  • Buscar apoyo en familiares, amigos o terapia.
  • Redescubrir la propia vida fuera de la pareja.

