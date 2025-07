Qué significa si mi pareja nunca tiene detalles amorosos conmigo, según la psicología del comportamiento

Una relación de pareja no siempre es fácil como al principio, donde todo es color de rosas. Pues algunas personas valoran mucho las demostraciones de amor, y otras no tanto, y por eso este aspecto de cada personalidad puede crear conflictos. Para ello hay que entender qué significa que no haya detalles románticos en una relación y que respuesta da la psicología.