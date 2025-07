No se trata únicamente de si la cama queda ordenada o no, sino de lo que eso simboliza en nuestro mundo interior. Entender por qué dejamos o no la cama hecha puede ayudarnos a conocernos mejor y a identificar patrones que influyen en nuestro bienestar. Te contamos qué significa.

Que dice la ciencia sobre hacer la cama.jpg

El significado de dejar la cama desarmada al despertar, según la psicología

Desde el punto de vista de la psicología, el entorno en el que vivimos influye directamente en cómo nos sentimos. Tener la cama hecha, al igual que un espacio ordenado, puede generar sensación de control, calma y satisfacción, algo especialmente útil en momentos de estrés o incertidumbre.