Portal energético 6/6: qué significa para la numerología y cuáles son los mejores rituales en este día

portal energetico 66 Portal energético 6/6.

Al duplicarse en la fecha en el portal energético 6/6 esta vibración se potencia al máximo, impulsándonos a tomar decisiones guiadas por el corazón y a buscar la paz definitiva en nuestros vínculos.

En cuanto a lo monetario, esta jornada también está ligada tanto a la riqueza rápida como así también a la estabilidad material y al orden financiero, lo que significa que será un buen momento para atraer dinero y ordenar los pasos a seguir con el mismo (ahorrar, invertir, etc.).

Portal energético 6/6: estos son los mejores rituales para realizar hoy

En lo que concierne a los rituales energéticos para realizar durante esta jornada, podés poner en práctica cualquiera de los siguientes:

Limpieza y orden del hogar: dado a que el 6 rige la casa, es el momento ideal para mover la energía estancada. Abrí todas las ventanas para ventilar, descartá o doná objetos rotos o que ya no uses, y terminá prendiendo un sahumerio de lavanda o un palo santo para atraer paz al ambiente.

Baño de armonía y amor propio: prepará un baño de inmersión con agua tibia, un puñado de sal gruesa y pétalos de rosa o flores secas. Mientras el agua recorre tu cuerpo, intencioná mentalmente que te estás limpiando de cualquier energía pesada.

Siembra de intenciones: buscá una maceta pequeña con tierra y algunas semillas, o bien una plantita nueva. Antes de plantarla, escribí en un papelito un deseo específico relacionado con tu bienestar emocional, la unión familiar o un proyecto creativo. Enterrá el papel en la tierra. A medida que la planta crezca y la cuides, también lo hará tu intención.

ritual Estos rituales son perfectos para hacer hoy con el portal energético 6/6.

De esta forma, podrás aprovechar al máximo el portal energético 6/6 e intencionar las vibras a tu favor gracias a simples rituales.