Según la psicología: ¿cómo reconocer rápidamente a un hombre mujeriego?

Un hombre con extrema simpatía y con facilidad de conquista puede resultar atractivo al comienzo. La psicología explica que este tipo de personas esconden un perfil psicológico particular y complejo. Los hombres mujeriegos suelen repetir patrones y comportamientos que los hacen identificables. Sin embargo, no porque un hombre tenga alguna de estas cualidades es necesariamente un mujeriego y no todos los hombres del mundo lo son.

psicología.jpg

Quizás la pregunta más frecuente en estos casos es si un hombre mujeriego genuinamente puede cambiar. Según el psicólogo Ryan Anderson, un potencial mujeriego puede modificar su conducta cuando realmente se encuentra enamorado. El compromiso y conexión emocional reales pueden modificar inconscientemente los patrones de comportamiento de un mujeriego.