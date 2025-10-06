Brutal asesinato: golpeó con violencia y asfixió a su hijastro de 4 años.

Brutal asesinato cuerpo El hombre salió de su casa con su hijastro de 4 años ya sin vida rumbo a un hospital, donde quedó detenido. Foto gentileza tn.com.ar

Al llegar allí, el menor no tenía signos vitales y los médicos alertaron a la Policía de Moreno por la muerte del menor, que presentaba lesiones en distintas parte del cuerpo compatibles con maltrato físico.

De acuerdo a la información policial, el caso salió a la luz cuando médicos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega informaron el ingreso de Sebastián Emanuel Yafrate, de 4 años, sin signos vitales, lo que activó el protocolo judicial correspondiente.

Efectivos de la Comisaría Cuartel V entrevistaron a la madre del niño, Florencia Yafrate, de 25 años, quien explicó que su pequeño hijo le había comentado en varias oportunidades que era golpeado por su padrastro, de nacionalidad boliviana.

Al advertir contradicciones en el relato de la pareja y las evidencias recolectadas en el domicilio, la UFI N°4 de Moreno–General Rodríguez, a cargo del fiscal Bornia, dispuso la intervención de Policía Científica y la realización de la autopsia, que permitirá determinar con precisión las causas del fallecimiento del pequeño.

Durante las diligencias, Torrico Mendoza admitió haber causado la muerte del menor, y según informaron fuentes judiciales, el hombre reconoció en su confesión, haber provocado la asfixia del niño, lo que derivó en su inmediata detención por orden de la fiscalía.

El hombre de 30 años quedó acusado de “homicidio agravado”, mientras que la madre permanece a disposición de la Justicia para ampliar su declaración testimonial.

El hecho es investigado por personal de la Estación Departamental de Seguridad (E.P.D.S.) Moreno, bajo la supervisión de la superintendencia de Seguridad de la Región AMBA Oeste II.

Los investigadores intentan reconstruir los momentos previos de violencia y en la posible existencia de omisiones por parte del entorno familiar o institucional, ya que algunos testigos aseguraron que el niño fue visto con lesiones en su cuerpo días antes de su muerte.