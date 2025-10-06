Inicio Policiales Hombre
Un hombre apuñaló a su hijastro con un cuchillo en medio de una discusión familiar

En medio de una violenta discusión familiar, un hombre apuñaló a su hijastro de 19 años con un cuchillo tipo carnicero y quedó detenido. El joven está en grave estado.

Daniel Bibiloni
Foto X Policía de Córdoba

Un episodio familiar provocó conmoción entre los vecinos en horas de la noche del domingo, cuando un joven de 19 años fue atacado de una puñalada con un cuchillo por su padrastro de 31 años en medio de una violenta discusión.

El incidente ocurrió pasadas las 21.30 de este domingo en una casa ubicada en la calle Monteagudo al 1500, en la localidad de Río Tercero, en Córdoba, causando la alarma de los vecinos que escucharon los gritos que provenían de la vivienda.

Discusión pelea hijastro
Fuentes policiales indicaron a medios locales que fueron alertadas por vecinos sobre el violenta discusión y al llegar al lugar los efectivos encontraron a la víctima tendida sobre la calle con una herida cortante en el abdomen de la que salía un importante sangrado.

Personal de Bomberos Voluntarios de Río Tercero, minutos después, trasladó de urgencia al herido al Hospital Provincial, donde quedó internado con lesiones graves en la parte intercostal izquierda y permanece con pronóstico reservado en terapia intensiva.

De acuerdo a los datos obtenidos en el lugar del incidente, el joven fue apuñalado con un cuchillo tipo carnicero por su padrastro durante una fuerte discusión familiar.

El atacante quedó detenido en el domicilio donde ocurrió el ataque y luego trasladado a una dependencia policial, mientras que el arma blanca fue secuestrada como evidencia del violento incidente.

Discusión pelea hospital
La causa quedó a cargo de la fiscal Paula Bruera, a cargo de la Fiscalía en turno de Río Tercero, quien dispuso las actuaciones correspondientes en estos casos para determinar las circunstancias en que se produjo el ataque.

El hecho está caratulado como “lesiones graves”, aunque no se descarta que la imputación cambie según la evolución del joven herido.

