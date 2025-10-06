Un hombre apuñaló a su hijastro con un cuchillo en medio de una discusión familiar.

Personal de Bomberos Voluntarios de Río Tercero, minutos después, trasladó de urgencia al herido al Hospital Provincial, donde quedó internado con lesiones graves en la parte intercostal izquierda y permanece con pronóstico reservado en terapia intensiva.

De acuerdo a los datos obtenidos en el lugar del incidente, el joven fue apuñalado con un cuchillo tipo carnicero por su padrastro durante una fuerte discusión familiar.

El atacante quedó detenido en el domicilio donde ocurrió el ataque y luego trasladado a una dependencia policial, mientras que el arma blanca fue secuestrada como evidencia del violento incidente.

Discusión pelea hospital El joven de 19 años atacado con un cuchillo por su padrastro quedó internado en grave estado en el Hospital de Río Tercero.

La causa quedó a cargo de la fiscal Paula Bruera, a cargo de la Fiscalía en turno de Río Tercero, quien dispuso las actuaciones correspondientes en estos casos para determinar las circunstancias en que se produjo el ataque.

El hecho está caratulado como “lesiones graves”, aunque no se descarta que la imputación cambie según la evolución del joven herido.