Dos jóvenes que atacaron con cuchillos a dos adolescentes fueron detenidos

Las cámaras de seguridad del Parque detectaron a un hombre y una mujer agrediendo a dos jóvenes en la zona de Paseo Camino del Medio y Ruiz Leal. De inmediato, personal policial que realizaba recorridos preventivos en biciclos fue desplazado hasta el lugar.

Allí logró la aprehensión de los sospechosos, un hombre y una mujer de 25 años, quienes portaban un cuchillo tipo asador y una navaja.

Las víctimas fueron asistidas médicamente y derivadas al Polo Judicial para realizar la denuncia correspondiente.

armas blancas Las armas blancas usadas por la pareja detenida. Foto: Ministerio de Seguridad

En Luján, Godoy Cruz y Guaymallén

La Policía de Mendoza, a través de distintas unidades, llevó adelante procedimientos y patrullajes preventivos que permitieron esclarecer un robo en Luján de Cuyo, detener a un hombre armado en Godoy Cruz y secuestrar sustancias ilegales en controles motorizados.

En horas de la madrugada de este lunes, personal de la UEP (Unidad Especial de Patrullaje) Luján de Cuyo, en maniobras de control sobre un vehículo sospechoso en el barrio Virgen de Lourdes, detectó en su interior numerosas prendas femeninas nuevas.

Al cotejar etiquetas y documentación encontrada, los uniformados establecieron que provenían de un robo en un local comercial ubicado en calle San Martín que presentaba daños en su vidriera. Asimismo, se halló el DNI del presunto autor.

Seguidamente, la oficina fiscal dispuso el secuestro de las prendas, del vehículo tipo remís involucrado y la intervención de Policía Científica e Investigaciones. El conductor del rodado quedó a disposición de la Justicia.

Asimismo, durante un operativo de control en calles San Martín y Río Blanco, personal de la Unidad de Acción Preventiva (UAP), en colaboración con Tránsito Municipal, detectó que uno de los aprehendidos por alcoholemia portaba un arma de fuego.

Tras el palpado preventivo, se secuestró una pistola calibre 11/25 con cargador y siete cartuchos. El hombre quedó detenido a disposición de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz.

Por otra parte la Policía Motorizada desarrolló distintos procedimientos. En Boulogne Sur Mer y Salvador Civit, Godoy Cruz, se secuestraron 48 envoltorios con cocaína (15,57 gramos) transportados por menores en motocicleta, quienes fueron restituidos a sus progenitores.

rifle de arie compromido Rifle de aire comprimido secuestrado en Guaymallén. Foto: Ministerio de Seguridad

En 25 de Mayo y Estrada de Guaymallén, fue aprehendido a un hombre que portaba un rifle de aire comprimido.

Fuente: Ministerio de Seguridad.