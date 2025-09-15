En 9 allanamientos capturaron a varias personas ligadas al narcotráfico en Mendoza

Los operativos fueron realizados por personal de persona de la Agrupación XI Cuyo de Gendarmería Nacional en el marco de una investigación sobre una banda dedicada al narcotráfico que actuaba en diferentes puntos de la provincia.

Los detenidos en los allanamientos por narcotráfico

El resultado de los operativos fue la captura de tres mujeres y cinco hombres quienes quedaron detenidos en la Unidad Penitenciaria Federal conocida como U32, a disposición de la Justicia Federal.

allanamientos narcotrafico gendarmería nacional 4 Como resultado de los allanamientos secuestraron cocaína, marihuana, un invernadero móvil, celulares y vehículos, entre otros elementos de interés para la causa. Foto: Gendarmería Nacional

Además, los gendarmes secuestraron cocaína y marihuana fraccionada, 83 plantas de marihuana, $5 millones, 1.800 dólares, 27 celulares, y 7 vehículos, entre otros elementos.

También como resultado de los allanamientos encontraron un invernadero móvil que llamó la atención de los efectivos. Todo quedó resguardado y será analizado para la causa que lleva adelante la Justicia Federal.