En 9 allanamientos capturaron a varias personas ligadas al narcotráfico en Mendoza

Los allanamientos fueron en el Gran Mendoza y zona Este, y 8 personas fueron detenidas por narcotráfico. Gendarmería Nacional realizó los operativos

Tres mujeres y cinco hombres quedaron detenidos tras los allanamientos realizados por Gendarmería Nacional por narcotráfico. 

La Justicia Federal ordenó 9 allanamientos en diferentes zonas de Mendoza por una investigación de narcotráfico. Fueron realizados por Gendarmería Nacional, quienes detuvieron a 8 personas, además de secuestrar cocaína, marihuana, celulares, $5 millones, 1.800 dólares y otros elementos de interés para la causa.

Los allanamientos fueron realizados durante el fin de semana en Guaymallén, Las Heras, San Martín y Rivadavia, y atraparon a 8 personas que eran investigadas por ser parte de una organización dedicada a la venta de drogas.

Los allanamientos por narcotráfico en Mendoza fueron ordenados por la Justicia Federal.

Los operativos fueron realizados por personal de persona de la Agrupación XI Cuyo de Gendarmería Nacional en el marco de una investigación sobre una banda dedicada al narcotráfico que actuaba en diferentes puntos de la provincia.

Los detenidos en los allanamientos por narcotráfico

El resultado de los operativos fue la captura de tres mujeres y cinco hombres quienes quedaron detenidos en la Unidad Penitenciaria Federal conocida como U32, a disposición de la Justicia Federal.

Como resultado de los allanamientos secuestraron cocaína, marihuana, un invernadero móvil, celulares y vehículos, entre otros elementos de interés para la causa.

Además, los gendarmes secuestraron cocaína y marihuana fraccionada, 83 plantas de marihuana, $5 millones, 1.800 dólares, 27 celulares, y 7 vehículos, entre otros elementos.

También como resultado de los allanamientos encontraron un invernadero móvil que llamó la atención de los efectivos. Todo quedó resguardado y será analizado para la causa que lleva adelante la Justicia Federal.

