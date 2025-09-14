"Pangaman", el homicida sudafricano que mató y mutiló a 16 mujeres blancas.

Asesino criminal diario Elias Xitavhudzi fue el asesino serial que mató y mutiló a 16 mujeres blancas entre 1953 y 1959, provocando temor en Sudáfrica. Foto redes sociales

Una vez que lograba asesinarlas, con la misma herramienta mutilaba a las mujeres, lo que originaba aún más temor entre las habitantes de la zona cuando se enteraban de un nuevo homicidio.

"Pangaman" se mantuvo al acecho durante 6 años, mientras los pobladores reclamaban a la Policía local que actuara con mayor rapidez e investigara durante las 24 horas para poder dar con su paradero y atraparlo.

Con cada crimen dado a conocer, el temor de los habitantes iba creciendo, principalmente entre las mujeres blancas, en medio de una situación de odio racial que se vivía en Sudáfrica.

Xitavhudzi finalmente fue detenido por los efectivos policiales y tras un breve juicio en que quedaron demostradas las atrocidades que cometió, fue condenado a la pena de muerte.

Una vez que fue arrestado y se confirmó que se trataba del asesino serial que causó terror ese municipio, la población sintió un gran alivio, más allá de la segregación racial que que siempre se mantuvo vigente.

Aunque nunca se conoció a través de qué método, "Pangaman" fue ejecutado el 14 de noviembre de 1960.

Asesino criminal identificado "Pangaman" fue ejecutado el 4 de noviembre de 1960 por los atroces homicidios cometidos en Sudáfrica. Foto www.dstv.com/

Xitavhudzi fue el segundo asesino serial de Atteridgeville, aunque llamativamente no fue el último. Es que después de este homicida surgieron al menos otros cuatro criminales que acecharon y atemorizaron a los habitantes del lugar.

El más reciente caso, aún no identificado, tuvo como protagonista al "Mutilador de Atteridgeville".

Casualmente y teniendo en cuenta la creencia, algunos pobladores tenían la sensación que se trataba del espíritu de "Pangaman" reencarnado en otras personas.