Una Selección de Mendoza otra vez en lo alto del país en futsal.

La Selección de Mendoza se coronó campeón de un Campeonato Argentino de futsal, no importa cuándo leas esto. Parece trillado pero es la mismísima realidad. Nuestra provincia marca el pulso a nivel país y domina la escena, sin distinción de categorías o ramas. Ahora, el turno fue para la categoría F-20, coronándose en Rosario.

El camino de las chicas comandadas por una histórica como Mariana Di María decantó en una gran final contra Comodoro Rivadavia, ese clásico a nivel país que se reedita en cada definición. Es más, los sureños venían de ganar en la categoría C-15 masculina justamente en nuestra provincia, pero esta vez el resultado fue distinto.

La Borravino lo perdía 2 a 1 pero una enorme Catalina Vicario, autora de un doblete y figura superlativa del certamen, más otro tanto de Aylen Araujo, le permitieron a la Selección de Mendoza quedarse con un cerrado triunfo por 3 a 2 para subirse a lo más alto del país en una Rosario que empieza a ser tierra fértil para los nuestros.

De esta manera, el año para nuestros representantes viene siendo enorme: la Selección de Mendoza gritó campeón en mayor masculino y femenino, en C-20 masculino y F-20 femenino más los títulos a nivel de clubes de Jockey Club en División de Honor y C-17 más Andes Talleres en C-20.

Resultados fecha 11 futsal masculino

  • Don Orione 6-1 Andes Talleres.
  • San Pablo 0-7 Villa Hipódromo.
  • Don Bosco 2-1 Círculo Policial.
  • Alemán 8-0 San José.
  • Regatas 2-3 Jockey Club.
  • San Martín 6-4 Independiente.
  • Godoy Cruz 1-0 Cementista.
  • Vistalba/La Colonia 3-4 Banco Nación.

Don Orione va por el Trofeo de Campeones

En la agenda queda el campeonato masculino de clubes más importante del año. Tras la División de Honor que ganó Jockey Club ahora será el turno del nuevo Trofeo de Campeones. Don Orione es el único representante de Mendoza, que intentará quedarse con la primera edición a disputarse en Comodoro Rivadavia.

