La Selección de Mendoza se coronó campeón de un Campeonato Argentino de futsal, no importa cuándo leas esto. Parece trillado pero es la mismísima realidad. Nuestra provincia marca el pulso a nivel país y domina la escena, sin distinción de categorías o ramas. Ahora, el turno fue para la categoría F-20, coronándose en Rosario.
Las chicas menores de 20 años vencieron a Comodoro Rivadavia y le dieron otra estrella a una Selección de Mendoza. Top.