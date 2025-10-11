El camino de las chicas comandadas por una histórica como Mariana Di María decantó en una gran final contra Comodoro Rivadavia, ese clásico a nivel país que se reedita en cada definición. Es más, los sureños venían de ganar en la categoría C-15 masculina justamente en nuestra provincia, pero esta vez el resultado fue distinto.

futsal (9)

La Borravino lo perdía 2 a 1 pero una enorme Catalina Vicario, autora de un doblete y figura superlativa del certamen, más otro tanto de Aylen Araujo, le permitieron a la Selección de Mendoza quedarse con un cerrado triunfo por 3 a 2 para subirse a lo más alto del país en una Rosario que empieza a ser tierra fértil para los nuestros.