El Máximo Navesi, la "misa" de Marista Rugby Club, llegó a su edición número 50 más vigente que nunca

El Encuentro infantil Máximo Navesi llegó a 50 ediciones y lo hizo más vigente que nunca, con más de 5.200 chicos y chicas y la organización impecable de Marista Rugby Club.

Juan Pablo García
Juan Pablo García
Más de 5.200 niños se divirtieron en Marista.

Foto: Martín Pravata/UNO

El Encuentro infantil Máximo Navesi llegó a 50 ediciones y lo hizo más vigente que nunca, con más de 5.200 chicos y chicas, de rugby y hockey, durante dos fines de semana y con la organización siempre impecable de Marista Rugby Club.

Nicolás Navesi, nieto de Don Máximo, es hoy el presidente del club de la Carrodilla y nadie mejor que él para explicar el significado que tiene el evento para el club: "Te diría que desde hace muchos es parte fundamental de nuestra cultura. Todos sabemos que hay que venir a colaborar al Máximo, seas quien seas, dirigentes, jugadores, entrenadores o padres. En el Máximo de golpe aparecen tipos que no vienen al club durante el año, pero vienen a colaborar en el asado, en las hamburguesas, en lo que fuese".

Marista Rugby Club recibió a cientos de chicos y chicas, con sus familias, en la edición 50 del Máximo Navesi.

"Nosotros decimos que es como nuestra misa, el evento que nos define y también define cómo nos gusta vivir el club, laburando. Diría que es parte de nuestro ADN de hincha, jugador y fanático del club Marista", dijo el dirigente de 48 años.

Nicolás Navesi, nieto de Máximo Navesi, es el actual presidente de Marista.

El Máximo Navesi 50 para infantiles de rugby y hockey de 6 a 12 años convocó a todos los clubes locales y recibió a San Luis (La Plata), Jockey (Córdoba), Marabunta (Río Negro), Universidad, San Juan RC y Jockey de San Juan, y los chilenos de Old Mackayans. Universidad Católica, Old Reds, Newlands, Old Johns, Old Gabs, Stade Francais y Old Locks, Neuquén RC, Independiente y Santa Rosa de La Pampa.

Maximo 16

Teniendo en cuenta que la semana pasada se jugó en M13 y M14, conlleva una organización muy grande: "Para este año empezamos a laburar en diciembre y se armó un equipo de laburo específico del Máximo, independiente de la comisión, aunque hay gente de la comisión, y sobre todo Emi Galdiolo y Gaby Martín Vera, como responsables deportivos. Ellos son los que llevaron el contacto con los clubes".

Maximo 2

"Detrás de ellos hay más gente. Y después hay un montón de gente que va teniendo roles definidos. Por ejemplo, el equipo de los parrilleros del quincho está definido, un grupo de gente lleva laburando muchos años en las hamburguesas. Y también dependiendo de qué equipo esté jugando es quien viene a laburar. Si es de infantiles, vienen los de la M 14 y 13 a laburar. Además, creo que ya se sabe que si sos papá, necesitamos responsables en la cancha y en un montón de lugares que se van sumando. Lo mismo con las chicas para atender el comedor. Te diría que se labura mucho en la organización, pero hay cosas que están como institucionalizadas", reveló Nico Navesi.

Maximo 13

El Máximo Navesi 50 y el presente triunfal de Marista

"Nosotros decimos que el Máximo nos ayuda hasta a limar las asperezas. Vienen y se sientan a hacer hamburguesas los que piensan distinto. Y ahí hay un rato en que comparten y saben que pueden estar de acuerdo en algo", cuenta Navesi antes de responder si hay una relación entre este gran evento y los logros de la Primera del club Tricolor.

Maximo 22

"No sé si es por el Máximo 50, pero se viene hace mucho tiempo laburando en la buena onda del club, en que todos estemos alineados en el mismo sentido, sin conflictos. Es como que este Máximo vino con un pan bajo el brazo y era el Torneo del Interior, pero la verdad es que para ese logro los chicos del plantel superior han trabajado mucho y el club ha colaborado mucho y cuando digo el club me refiero a todos. Parece una coincidencia, pero no sé, algo debe tener que ver una cosa con la otra. Hace unos años notamos que la buena vibra y sumar a los chicos para que entiendan, se comprometan y aporten, ayuda a que las cosas vayan sucediendo más fácil", señaló.

Maximo 8

Para Nicolás Navesi presidir el club en los 50 años del encuentro que lleva el nombre de su abuelo no es algo menor: "Me emociona un poco. Tengo recuerdos de estar ayudando a mi papá en la Villa Marista, en los primeros Máximos. Yo nací en el 77, el primer Máximo fue en el 76, pero me acuerdo de estar recorriendo en la camioneta de mi viejo, la pista de atletismo de la Villa levantando basura después de un Máximo. Recuerdo a mi mamá y sus amigas de hockey manejando la cantina cuando esto era mucho más chico. A mi mamá, mi papá, sus amigos y toda la gente del club laburando en lo que fuese. Son muchos recuerdos muy lindos de cómo hemos vivido el club".

Maximo 6

Por último, agregó: "Por supuesto, es un orgullo llevar el apellido. Cuando me convocaron para que sea presidente, también algunos me dijeron que en el Máximo 50 estaría bueno que un Navesi sea el presidente, pero no sé si fue una herramienta más para poder convencerme. Te diría que es un orgullo de toda la familia Marista llegar al 50 Máximo Navesi, tener en estos dos fines de semana más de 5.200 chicos compitiendo y muchísima gente colaborando, ya sea de hockey o de rugby. Es un orgullo ver que algo que empezó hace 50 años sigue más vigente que nunca y sigue creciendo".

Postales de la 50 edición del Máximo Navesi

