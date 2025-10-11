Nicolás Romano celebró

Nicolás Romano celebró, pero el VAR anuló la acción.

Cristian Lozano / Diario UNO

Luego del gol anulado a Matías Muñoz cuando el reloj marcaba tres minutos, el VAR ahogó el festejo de Gimnasia y Esgrima una vez más. A los 39 minutos de la primera etapa Nicolás Romano había convertido un golazo pero la tecnología arruinó la fiesta del Mensana.

El futbolista surgido de las divisiones inferiores del Lobo apareció en soledad por el segundo palo y, tras un buen control dentro del área, definió con un certero derechazo que ingresó al arco tras pegar en el travesaño.



La locura se desató y hasta los suplentes ingresaron al verde césped para festejar con sus compañeros. Pese a la euforia, Nicolás Ramírez se contactó con el VAR por una posible mano en la jugada previa.

Tras la revisión en la pantalla, el juez principal anuló la acción y el juego se reanudó con un tiro libre para Deportivo Madryn. La imagen muestra que Nicolás Servetto dominó la pelota con su pecho y, posteriormente, el esférico tocó en el bíceps de su brazo derecho.

Todo Gimnasia y Esgrima protestó la acción y descargó su bronca con protestas contra el árbitro del encuentro. Los minutos transcurrieron y, por suerte para el Blanquinegro, terminó la primera etapa.

Los primeros 45 minutos mostraron al elenco mendocino siendo superior a su rival pero, por las intervenciones del VAR, sin poder materializar esta diferencia en el resultado.

El primer gol anulado a Gimnasia

El elenco mendocino salió con todo en búsqueda del arco rival y tuvo la primera del partido cuando el reloj marcaba apenas tres minutos. Un cabezazo de Matías Muñoz ingresó al arco de Yair Bonnín pero, luego de la revisión en el VAR, el árbitro del encuentro terminó cobrando mano del mediocampista del Mensana.

La polémica se instaló en Vicente López pero, a través de la repetición, se despejaron las dudas. Tras el testazo, el número 8 de Gimnasia toca involuntariamente la pelota con su mano izquierda antes de que cruzara la línea de meta. Este toque descolocó al arquero rival, quien quedó fuera de foco.



La jugada se dio tras un córner de Facundo Lencioni desde la izquierda del ataque del Lobo. Imanol González se impuso a su marca y le quedó a Nicolás Romano, quien de cabeza la metió al segundo palo para la llegada de Muñoz.

Este le ganó a su marca y terminó marcando lo que parecía la apertura del marcador. Tras algunos segundos de incertidumbre, Nicolás Ramírez no convalidó el gol por la mano previa del mediocampista.

