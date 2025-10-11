Tras la revisión en la pantalla, el juez principal anuló la acción y el juego se reanudó con un tiro libre para Deportivo Madryn. La imagen muestra que Nicolás Servetto dominó la pelota con su pecho y, posteriormente, el esférico tocó en el bíceps de su brazo derecho.

Todo Gimnasia y Esgrima protestó la acción y descargó su bronca con protestas contra el árbitro del encuentro. Los minutos transcurrieron y, por suerte para el Blanquinegro, terminó la primera etapa.

Los primeros 45 minutos mostraron al elenco mendocino siendo superior a su rival pero, por las intervenciones del VAR, sin poder materializar esta diferencia en el resultado.

El primer gol anulado a Gimnasia

El elenco mendocino salió con todo en búsqueda del arco rival y tuvo la primera del partido cuando el reloj marcaba apenas tres minutos. Un cabezazo de Matías Muñoz ingresó al arco de Yair Bonnín pero, luego de la revisión en el VAR, el árbitro del encuentro terminó cobrando mano del mediocampista del Mensana.

La polémica se instaló en Vicente López pero, a través de la repetición, se despejaron las dudas. Tras el testazo, el número 8 de Gimnasia toca involuntariamente la pelota con su mano izquierda antes de que cruzara la línea de meta. Este toque descolocó al arquero rival, quien quedó fuera de foco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1977105424470979035?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1977105424470979035%7Ctwgr%5E822cadc11d46216f056e3d45df2ad14250f2a77b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.diariouno.com.ar%2Fovacion%2Ffutbol%2Fpolemica-la-final-el-var-le-anulo-el-primero-gimnasia-n1486256&partner=&hide_thread=false ¡ANULADO EL PRIMERO DE GIMNASIA!



González había puesto en ventaja al Lobo mendocino, pero el tanto fue invalidado por una mano previa de Muñoz. #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/fUlJooK1pO — TyC Sports (@TyCSports) October 11, 2025

La jugada se dio tras un córner de Facundo Lencioni desde la izquierda del ataque del Lobo. Imanol González se impuso a su marca y le quedó a Nicolás Romano, quien de cabeza la metió al segundo palo para la llegada de Muñoz.

Este le ganó a su marca y terminó marcando lo que parecía la apertura del marcador. Tras algunos segundos de incertidumbre, Nicolás Ramírez no convalidó el gol por la mano previa del mediocampista.