De esta manera llegó a los 10 goles y es, hasta el momento, el futbolista del Blanquinegro que más tantos convirtió a lo largo de la temporada (por detrás, con nueve, quedó Brian Ferreyra).
Luis Silba, con la Ley del ex, había adelantado a Madryn
A los 32' del complemento un centro de Nazareno Solís, otro ex Lobo, le cayó en el área al Tanque Silba quien celebró el gol, se abrazó con el Tano Gracián y buscó emocionado a su familia en la tribuna.
Silba, de 35 años, no había hecho demasiado en el partido y tras el gol fue remplazado por lo que los hinchas del equipo patagónico lo ovacionaron. El delantero cordobés hizo su sexto gol en 35 partidos a lo largo de la temporada y en el Lobo había hecho 13 tantos en 45 encuentros.