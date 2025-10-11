El zurdo, que fue el que provocó la acción que le dio vida al Lobo, se hizo cargo de la ejecución. A falta de dos minutos para el final, y cuando su equipo se estaba quedando con las manos vacías, infló el pecho por sus compañeros y por las miles de almas que acompañaron al club de sus amores en cancha de Platense.

A los 90'+4 y de penal, Lencioni puso el 1-1 ante Dep. Madryn en la final por el ascenso a la primera división. #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/IxKKTijeVF — TyC Sports (@TyCSports) October 11, 2025

El juez tocó el silbato y Lencioni comenzó su carrera rumbo al punto penal. El 11 de Gimnasia y Esgrima la cruzó de tal manera que el balón ingresó en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Yair Bonnín, quien se la jugó hacia el otro lado y no salió en la foto.