Facundo Lencioni cambió por gol el penal que él mismo generó.

Cristian Lozano / Diario UNO

Se jugaba el primer minuto de adición, de los cinco que dio Nicolás Ramírez, cuando un derechazo de Facundo Lencioni impactó en la mano de Alejandro Gutiérrez. El árbitro del encuentro no dudó y sancionó la pena máxima para Gimnasia y Esgrima.

El zurdo, que fue el que provocó la acción que le dio vida al Lobo, se hizo cargo de la ejecución. A falta de dos minutos para el final, y cuando su equipo se estaba quedando con las manos vacías, infló el pecho por sus compañeros y por las miles de almas que acompañaron al club de sus amores en cancha de Platense.

El juez tocó el silbato y Lencioni comenzó su carrera rumbo al punto penal. El 11 de Gimnasia y Esgrima la cruzó de tal manera que el balón ingresó en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Yair Bonnín, quien se la jugó hacia el otro lado y no salió en la foto.

De esta manera llegó a los 10 goles y es, hasta el momento, el futbolista del Blanquinegro que más tantos convirtió a lo largo de la temporada (por detrás, con nueve, quedó Brian Ferreyra).

Luis Silba, con la Ley del ex, había adelantado a Madryn

A los 32' del complemento un centro de Nazareno Solís, otro ex Lobo, le cayó en el área al Tanque Silba quien celebró el gol, se abrazó con el Tano Gracián y buscó emocionado a su familia en la tribuna.

Silba, de 35 años, no había hecho demasiado en el partido y tras el gol fue remplazado por lo que los hinchas del equipo patagónico lo ovacionaron. El delantero cordobés hizo su sexto gol en 35 partidos a lo largo de la temporada y en el Lobo había hecho 13 tantos en 45 encuentros.

