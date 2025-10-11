Federico Recalde fue el primero en ejecutar para Deportivo Madryn. El volante central cruzó su disparo y el mismo fue tapado por César Rigamonti, quien tocó la pelota, la cual posteriormente pegó en el palo y salió.

Facundo Lencioni fue el segundo. El zurdo, que fue el héroe del Blanquinegro en el cuarto minuto de adición, cruzó su remate. Pese a que el arquero fue para ese mismo palo, su estirada fue inútil.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1977146279919579481&partner=&hide_thread=false ¡GIMNASIA (M) ES DE PRIMERA!



Tras el 1-1 en el tiempo de juego, el Lobo mendocino se impuso 3-0 en los penales ante Dep. Madryn y jugará en la máxima categoría del fútbol argentino. pic.twitter.com/C17VCjAVYD — TyC Sports (@TyCSports) October 11, 2025

Nicolas Mana fue el segundo en elenco del sur del país. Al igual que su compañero, cruzó el remate y este fue contenido por Rigamonti.

Matías Recalde se hizo cargo del tercero. Un penal pesado que, al igual que sus dos compañeros anteriores cruzó. La puso al ángulo y comenzó a encaminar la serie a favor del Blanquinegro.

Diego Crego se hizo cargo de un penal pesado. El número 7 del Aurinegro estrelló su remate en el travesaño y decretó el ascenso para un Gimnasia y Esgrima que se tomó revancha de lo ocurrido en 2024.

Los hinchas, en Mendoza, festejaron el triunfo

Además de los miles de hinchas que asistieron a la cancha de Platense, hubo muchos que se quedaron en Mendoza por diferentes motivos. La distancia que los separó del estadio no les impidió festejar el sueño cumplido: jugar en la Primera División del fútbol argentino.