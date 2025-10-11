César Rigamonti fue el héroe de Gimnsia en la tanda de penales.

César Rigamonti fue el héroe de Gimnsia en la tanda de penales.

Gimnasia y Esgrima venció a Deportivo Madryn en los penales y logró el anhelado ascenso a la Primera División del fútbol argentino. El Lobo fue muy superior a su rival, pero tuvo que esperar a la tanda de penales para poder festejar.

Con una soberbia actuación de César Rigamonti, el Blanquinegro se impuso por 3-0 y se convirtió en el tercer equipo mendocino en la Liga Profesional de Fútbol. El arquero, ex Belgrano de Córdoba, tapó dos en la serie.

gimnasia-deportivo-madryn-5
Gimnasia y Esgrima ascendió a la Liga Profesional tras vencer a Deportivo Madryn por penales.

Gimnasia y Esgrima ascendió a la Liga Profesional tras vencer a Deportivo Madryn por penales.

Así fue la tanda de penales

Luciano Cingolani abrió la serie. El número 21 del Lobo, que ingresó a falta de diez minutos para el final del tiempo reglamentario, abrió el botín de su pie derecho y convirtió el primero de la serie. El arquero fue para el otro lado.

Federico Recalde fue el primero en ejecutar para Deportivo Madryn. El volante central cruzó su disparo y el mismo fue tapado por César Rigamonti, quien tocó la pelota, la cual posteriormente pegó en el palo y salió.

Facundo Lencioni fue el segundo. El zurdo, que fue el héroe del Blanquinegro en el cuarto minuto de adición, cruzó su remate. Pese a que el arquero fue para ese mismo palo, su estirada fue inútil.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1977146279919579481&partner=&hide_thread=false

Nicolas Mana fue el segundo en elenco del sur del país. Al igual que su compañero, cruzó el remate y este fue contenido por Rigamonti.

Matías Recalde se hizo cargo del tercero. Un penal pesado que, al igual que sus dos compañeros anteriores cruzó. La puso al ángulo y comenzó a encaminar la serie a favor del Blanquinegro.

Diego Crego se hizo cargo de un penal pesado. El número 7 del Aurinegro estrelló su remate en el travesaño y decretó el ascenso para un Gimnasia y Esgrima que se tomó revancha de lo ocurrido en 2024.

Los hinchas, en Mendoza, festejaron el triunfo

Embed - Los hinchas del Lobo festejaron los penales en Mendoza

Además de los miles de hinchas que asistieron a la cancha de Platense, hubo muchos que se quedaron en Mendoza por diferentes motivos. La distancia que los separó del estadio no les impidió festejar el sueño cumplido: jugar en la Primera División del fútbol argentino.

Embed - Los hinchas de Gimnasia siguieron los penales en Mendoza

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas