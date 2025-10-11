El número 5 de Deportivo Madryn llegó tarde y tocó al futbolistas surgido de las divisiones inferiores del Blanquinegro, quien había enganchado hacia afuera del área. Pese al reclamo, y a contar con tecnología, la jugada continuó como si nada hubiese pasado.

Las redes estallaron por la polémica

Los usuarios utilizaron las redes sociales para realizar su descargo sobre lo ocurrido en cancha de Platense, donde Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn pelean en la final del torneo de la Primera Nacional.

Puntualmente a la hora de referirse a la jugada que podría haber terminado en penal para el Lobo, la calificaron como un robo. "El sur tiene que salir campeón … olvídate . Lo peor es que ya nos parece normal los robos", "A que en el segundo cae un penalcito para Madryn, que no les extrañe" y "Ya ni disimulan..para que van a jugar el 2do? Ya se sabe lo que va a pasar", fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer.

El Robo que le estan pegando a Gimnasia de Mendoza no tiene sentido — Matías (@izquierditute) October 11, 2025

"Como le están robando a Gimnasia che", "El Robo que le están pegando a Gimnasia de Mendoza no tiene sentido", "Terrible robo en el partido por el ascenso entre Gimnasia de Mendoza y Deportivo Madryn" y "El robo que le están pegando a Gimnasia de Mendoza mamá querida", fueron otros de los escritos que se viralizaron en las redes.

El robo que le están pegando a Gimnasia de Mendoza mamá querida — Juancru (@juancrumar09) October 11, 2025

"Naaaa el robo del año, pobre gimnasia de Mendoza", "Che el robo que le acaban de hacer a Gimnasia de Mendoza ni disimulan estos", "Lo veo y veo y no se puede creer el robo a Gimnasia de Mendoza", continuaron expresándose.