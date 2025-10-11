La Selección argentina está entre los cuatro mejores del Mundial.

En el marco de los cuartos de final del Mundial Sub 20, la Selección argentina venció a México por 2-0 y se metió entre los cuatro mejores equipos de la competencia. Maher Carrizo y Mateo Silvetti fueron los encargados de convertir los goles de la victoria.

Ahora, el equipo de Diego Placente se verá las caras con Colombia. El elenco cafetero, en el primer turno de este sábado, eliminó a España tras imponerse de forma agónica por 3-2. El duelo, por un lugar en la final, será el próximo miércoles a partir de las 20.

Selección argentina Sub 20

