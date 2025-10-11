En el marco de los cuartos de final del Mundial Sub 20, la Selección argentina venció a México por 2-0 y se metió entre los cuatro mejores equipos de la competencia. Maher Carrizo y Mateo Silvetti fueron los encargados de convertir los goles de la victoria.
Fútbol
Con Andino, la Selección argentina eliminó a México y está en semifinales del Mundial Sub 20
La Selección argentina, que contó con la presencia de Santino Andino, le ganó a México por 2-0 y se metió entre los cuatro mejores del Mundial Sub 20