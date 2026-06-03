Compró una isla abandonada por US$273.000 y rechazó venderla por US$50 millones por una razón

Compró una isla abandonada por US$273.000, la convirtió en un paraíso y rechazó venderla por US$50 millones

Más allá del impacto del número, lo cierto es que el valor real de compra fue mucho menor en términos históricos y la cifra de los millones corresponde a ofertas posteriores que él siempre rechazó. La isla, llamada Moyenne, no era un paraíso intacto. Había permanecido abandonada durante décadas, con la vegetación original prácticamente desaparecida, el suelo erosionado y una fauna muy reducida o directamente ausente.

Grimshaw no la vio como una oportunidad inmobiliaria, sino como un proyecto de vida. Junto a René Antoine Lafortune, un joven local que se convirtió en su compañero de trabajo y de causa, comenzó un proceso de restauración ecológica de la isla casi de forma artesanal. Sin maquinaria pesada, con herramientas simples y mucha paciencia, abrieron senderos, limpiaron el terreno y planificaron la reforestación.

isla, llamada Moyenne (1)

El periodista que dejó todo y compró una isla para salvarla de la destrucción

Eligieron especies resistentes al clima tropical, como palmeras y árboles capaces de estabilizar el suelo y recuperar la humedad del ecosistema. A lo largo de los años, plantaron alrededor de 16.000 árboles a mano, transformando lentamente la isla de un paisaje degradado en un bosque en regeneración.

Con el tiempo, la vida volvió. El suelo se estabilizó, la vegetación se expandió y la fauna regresó de forma natural o fue protegida. Se registraron más de 100 especies de aves visitando la isla, y también se introdujeron y cuidaron tortugas gigantes de Aldabra, que encontraron allí un santuario seguro.

A pesar de las ofertas multimillonarias, Grimshaw siempre se negó a vender. Para él, Moyenne no era un activo: era una responsabilidad ecológica que no podía convertirse en un resort o en un desarrollo turístico masivo. Tras su muerte en 2012, su legado quedó protegido cuando el gobierno de Seychelles declaró Moyenne como Parque Nacional, asegurando su conservación y evitando su explotación.