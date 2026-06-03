En River lo silban todos los partidos, Coudet no lo quiere y un grande del fútbol argentino lo busca

Hinchas de River Los hinchas de River manifestaron su cansancio con el jugador de 26 años.

En River lo silban todos los partidos

Uno de los jugadores que cambió tibios aplausos por una catarata de silbidos es Giuliano Galoppo, mediocampista que hartó a los hinchas de River y hay más de una razón. En el partido que Independiente Rivadavia venció por penales al Millonario por las semifinales de la Copa Argentina 2025, el jugador de 26 años no tuvo mejor idea que definir su penal de una manera que lo caracteriza y que le ha traído buenos resultados, pero con una actitud que no mide consecuencias.

Para colmo, su remate se fue por un costado.

Embed QUE LA NOTICIA NO TAPE LA HISTORIA:



Giuliano GALOPPO no puede jugar NUNCA MÁS un partido con la camiseta de River.



Cuerpo técnico y dirigentes, los hinchas les pedimos PORFAVOR que aparten del plantel y le rescindan el contrato a esta basura. pic.twitter.com/PyKHDLrTJj — Fran (@frabigol) May 11, 2026

El comentario de los hinchas indignados no se hizo esperar: "Encima de burro juega sin ganas, no veo la hora que se vaya", "Increíble...pateó el penal de la misma forma que el año pasado", "En River no lo quiero más".

En los octavos de final del Torneo Apertura frente a San Lorenzo el mediocampista volvió a cancherear en un momento muy tenso. ¿El resultado? Una definición despacio y al medio que se encontró con los pies del arquero Cuervo.

Embed “Otra vez lo mismo, se piensa que es Neymar”



Los hinchas de River completamente indignados con Giuliano Galoppo pic.twitter.com/Pbv41Endd2 — PaseClave (@paseclave__) May 11, 2026

"Otra vez lo mismo, se piensa que es Neymar", "No lo quiero ver más, no es la primera vez que hace ese papelón", "No tiene que patear más", fueron algunos de los comentarios de los hinchas.

Embed LOS SILBIDOS DE LOS HINCHAS DE RIVER PARA GALOPPO CUANDO FUE REEMPLAZADO #Sudamericana pic.twitter.com/fLm8h17Mtt — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 21, 2026

Ahora todo parece indicar que el deseo de los hinchas se va a cumplir.

Giuliano Galoppo Galoppo continuará su carrera fuera de River.

El futuro de Galoppo lejos de River

El representante de Giuliano Galoppo recibió un llamado desde Independiente de Avellaneda que ve con buenos ojos la llegada del mediocampista que en lo que va del 2026 disputó 14 partidos, convirtiendo en una sola oportunidad.

A mediados del año pasado River compró el 50% de la ficha del jugador ya que Marcelo Gallardo así lo solicitó, en una negociación con São Paulo que también involucró porcentaje de los pases de Enzo Díaz y Gonzalo Tapia.

En los cinco primeros partidos de Chacho Coudet el ex Banfield se quedó en el banco de suplentes perdiendo consideración por parte del entrenador. No obstante, sus estadísticas en River indican que desde que llegó a préstamo en enero de 2025 jugó 48 partidos y marcó ocho goles.

Aunque su contrato detalla que tiene vínculo con River hasta el 31 de diciembre de 2028 y que incluye una cláusula de rescisión de 12 millones de dólares, sus días días estarían contados.