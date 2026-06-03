De Gimnasia de Mendoza a River: la sorpresiva incorporación del Chacho Coudet para el segundo semestre

River trabaja intensamente en el armado del equipo para el segundo semestre del 2026 y el Chacho Coudet diagrama las piezas con las que quiere contar en los distintos aspectos del plano futbolístico para competir en la segunda mitad del año.
Eduardo Coudet eligió a un ex Gimnasia y Esgrima para formar parte de River en el segundo semestre del 2026
River trabaja intensamente en el armado del equipo para el segundo semestre del 2026 y el Chacho Coudet diagrama las piezas con las que quiere contar en los distintos aspectos del plano futbolístico para competir en la segunda mitad del año.
Tal como lo anunció el presidente de River, Stefano Di Carlo, se darán varias salidas en el plantel profesional y se buscará armar una estructura fuerte que pueda estar a la altura de todos los frentes en los que compite el Millonario: Copa Sudamericana, Copa Argentina y torneo local.
En esa estructura, Eduardo Coudet habría elegido a un conocido de la provincia de Mendoza para formar parte de la renovación Millonaria de cara a la segunda etapa del año que comenzará en Núñez a partir del 17 de junio.
Ariel Broggi, ex DT de Gimnasia y Esgrima volvería a sumarse a las filas del Chacho Coudet para acompañarlo en su cuerpo técnico tal y como lo hizo durante la conducción del actual DT de River en sus pasos por Racing, Inter de Porto Alegre, Celta y Atlético Mineiro.
Damián Musto es actualmente uno de los colaboradores de Coudet en el Millonario, junto con Carlos Miguel Fernández (como analista), y Octavio Manera y Guido Cretari (como preparadores físicos). A este equipo de trabajo se sumaría Ariel Broggi luego de su paso irregular por Gimnasia y Esgrima de Mendoza en la Primera División.
Ariel Broggi se divorció como ayudante de Eduardo Coudet al lanzarse a la dirección técnica en soledad, a inicios del 2025. Con una fallida incursión por Banfield (dirigió16 partidos con tres triunfos, cinco empates y ocho derrotas), llegó al Lobo mendocino para hacerse cargo de la conducción técnica durante los últimos partidos de la B Nacional (donde Gimnasia se consagró campeón y ascendió).
En la Primera División, el panorama no fue el esperado y Ariel Broggi, tras 24 partidos dirigidos (10 triunfos, cinco empates y nueve derrotas), se despidió de Gimnasia y Esgrima para darle lugar al actual DT del elenco mendocino, Darío Franco.
Sin embargo la historia entre Eduardo Coudet y Ariel Broggi está ceñida por el éxito: juntos ganaron juntos ganaron los únicos tres títulos que tiene el Chacho como entrenador: Superliga 2018/19 (Racing), Trofeo de Campeones 2019 (Racing) y torneo estadual 2023 en Brasil (con Atlético MIneiro).
Actualmente Ariel Broggi está sin dirigir a ningún pero sería cuestión de horas para que se confirme su incorporación al cuerpo técnico de Eduardo Coudet.