De Gimnasia de Mendoza a River: la sorpresiva incorporación del Chacho Coudet para el segundo semestre

En esa estructura, Eduardo Coudet habría elegido a un conocido de la provincia de Mendoza para formar parte de la renovación Millonaria de cara a la segunda etapa del año que comenzará en Núñez a partir del 17 de junio.

De Gimnasia de Mendoza a River: la incorporación del Chacho Coudet para el segundo semestre

Ariel Broggi, ex DT de Gimnasia y Esgrima volvería a sumarse a las filas del Chacho Coudet para acompañarlo en su cuerpo técnico tal y como lo hizo durante la conducción del actual DT de River en sus pasos por Racing, Inter de Porto Alegre, Celta y Atlético Mineiro.

broggi 1 Broggi, el elegido por Coudet para acompañarlo en River.

Damián Musto es actualmente uno de los colaboradores de Coudet en el Millonario, junto con Carlos Miguel Fernández (como analista), y Octavio Manera y Guido Cretari (como preparadores físicos). A este equipo de trabajo se sumaría Ariel Broggi luego de su paso irregular por Gimnasia y Esgrima de Mendoza en la Primera División.

La unión de Broggi con Coudet y un lazo con tres títulos de por medio

Ariel Broggi se divorció como ayudante de Eduardo Coudet al lanzarse a la dirección técnica en soledad, a inicios del 2025. Con una fallida incursión por Banfield (dirigió16 partidos con tres triunfos, cinco empates y ocho derrotas), llegó al Lobo mendocino para hacerse cargo de la conducción técnica durante los últimos partidos de la B Nacional (donde Gimnasia se consagró campeón y ascendió).

broggi coudet Coudet y Broggi en su etapa por Racing.

En la Primera División, el panorama no fue el esperado y Ariel Broggi, tras 24 partidos dirigidos (10 triunfos, cinco empates y nueve derrotas), se despidió de Gimnasia y Esgrima para darle lugar al actual DT del elenco mendocino, Darío Franco.

Sin embargo la historia entre Eduardo Coudet y Ariel Broggi está ceñida por el éxito: juntos ganaron juntos ganaron los únicos tres títulos que tiene el Chacho como entrenador: Superliga 2018/19 (Racing), Trofeo de Campeones 2019 (Racing) y torneo estadual 2023 en Brasil (con Atlético MIneiro).

Actualmente Ariel Broggi está sin dirigir a ningún pero sería cuestión de horas para que se confirme su incorporación al cuerpo técnico de Eduardo Coudet.