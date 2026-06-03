A 11 años del primer #NiUnaMenos, se registraron 3424 víctimas fatales por violencia de género

Durante el período comprendido entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026, se registraron 3424 víctimas fatales por violencia de género:

3073 femicidios y vinculados de mujeres y niñas

78 transfemicidios

4 lesbicidios

269 femicidios vinculados de varones adultos y niños

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“Detrás de cada mujer y de cada adolescente que atraviesa una situación de violencia hay una historia que merece ser escuchada, una vida que merece ser cuidada y un futuro merece ser vivido en libertad. Muchas veces la violencia las aísla, les hace creer que están solas y les roba la esperanza. Por eso es tan importante acompañar, escuchar, abrazar, y construir redes de contención que les recuerden que no están solas. Frente a la red de miedo y silencio que construye el agresor, levantemos una red de amor, solidaridad y apoyo. Que cada mujer y adolescente encuentre una mano tendida, una palabra de aliento, y la certeza que hay quienes caminarán a su lado. Porque acompañar también es una forma de transformar realidades”, asegura Ada Beatriz Rico, Presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro.

En muchos casos, los femicidios ocurren en espacios íntimos y cotidianos, y esto refleja que la violencia puede instalarse dentro de vínculos cercanos y ámbitos que muchas veces se presentan en el imaginario como seguros: 978 crímenes sucedieron en la vivienda la víctima, 798 en viviendas compartidas, y 45 en los lugares de trabajo de la víctima.

Embed - La Casa del Encuentro on Instagram: "NI UNA MENOS 3 DE JUNIO 2015 / 3 DE JUNIO 2026 11 AÑOS 3424 VICTIMAS FATALES 3073 FEMICIDIOS Y VINCULADOS DE MUJERES Y NIÑAS UNA CADA 30 HORAS 3840 HIJAS E HIJOS QUEDARON SIN MADRE UNA/UNO CADA 25 HORAS A 11 años del primer Ni Una Menos, este relevamiento del Observatorio de femicidios “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro, solo afirma lo que sostenemos mes tras mes: las mujeres, niñas, niños y diversidades estamos en peligro. La negación del género como categoría de análisis, el incumplimiento de leyes y tratados internacionales, la desfinanciación y eliminación de programas y políticas públicas para la protección y prevención de las violencias y la falta de acceso a la justicia de las víctimas nos pone en riesgo permanente. En vísperas de este nuevo 3 de junio, el femicidio de Agostina Vega en Córdoba sacude al país, nos interpela y debería hacer reaccionar a un Estado que no reconoce la existencia de la violencia sexista. Una madre intentando hacer una denuncia a las pocas horas de la desaparición de la adolescente de 14 años y una policía que no solo no la tomó, sino que desestimó la desesperación de su familia con el argumento de que debía esperar. Según el Ministerio de Seguridad de la Nación, “la toma de denuncias en casos de personas desaparecidas o extraviadas se regirá de acuerdo a los siguientes principios: Inmediatez, Suficiencia y Judicialización”. Nada de esto se cumplió y demoró el “Alerta Sofía” y la protección de la escena primaria. Falta un Plan de Acción para la Prevención y Erradicación de las Violencias, tal como lo exige la Ley Nacional 26485, que ponga un freno a los femicidios, las tentativas y las lesiones gravísimas que produce la violencia de género. Es por todo esto que exigimos un trabajo articulado, multidisciplinario y federal, respetando y cumpliendo la legislación vigente y manteniendo organismos, programas y políticas públicas que trabajen en la prevención de la violencia por razones de género y en la protección de quienes se encuentran en peligro. LAS LEYES SE HICIERON PARA CUMPLIRLAS. El silencio es complicidad, nosotras continuaremos reclamando y trabajando: #PorTodasSiempre" View this post on Instagram

“Cuando hablamos de violencia de género, solo 4 de cada 10 mujeres muestran niveles altos de conciencia sobre la problemática, según el Índice de Concientización de Violencia hacia las Mujeres de Fundación Instituto Natura. Entre los hombres, esa proporción se reduce a menos de 2 de cada 10. Más allá de las diferencias, estos resultados muestran que todavía tenemos desafíos como sociedad para reconocer las distintas formas de violencia, acompañar a quienes la atraviesan y fortalecer las redes de apoyo necesarias para prevenirla y abordarla”, afirmó Florencia Mezzadra, Gerenta de Fundación Instituto Natura.