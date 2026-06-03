Un 3 de junio de 2015, se gestó el primer #NiUnaMenos, una jornada de visibilización y denuncia, pero también de respuesta colectiva, a los femicidios y violencias hacia las mujeres.
A 11 años del primer #NiUnaMenos, se registraron 3424 víctimas fatales por violencia de género
Durante el período comprendido entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026, se registraron en el país 3424 víctimas fatales por violencia de género
Sin embargo, a pesar de que esta jornada se convirtió en un día de concientización y compromiso por una sociedad libre de violencias, la realidad que atraviesa al país parece estar muy alejada de todo esto.
El reciente caso de Agostina Vega en Córdoba es uno más que conmociona al país y que nos vuelve a invitar a la reflexión. Ahora, un informe elaborado con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires y la Fundación Instituto Natura, La Casa del Encuentro revela datos críticos sobre femicidios, transfemicidios, y lesbicidios en Argentina.
Durante el período comprendido entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026, se registraron 3424 víctimas fatales por violencia de género:
- 3073 femicidios y vinculados de mujeres y niñas
- 78 transfemicidios
- 4 lesbicidios
- 269 femicidios vinculados de varones adultos y niños
“Detrás de cada mujer y de cada adolescente que atraviesa una situación de violencia hay una historia que merece ser escuchada, una vida que merece ser cuidada y un futuro merece ser vivido en libertad. Muchas veces la violencia las aísla, les hace creer que están solas y les roba la esperanza. Por eso es tan importante acompañar, escuchar, abrazar, y construir redes de contención que les recuerden que no están solas. Frente a la red de miedo y silencio que construye el agresor, levantemos una red de amor, solidaridad y apoyo. Que cada mujer y adolescente encuentre una mano tendida, una palabra de aliento, y la certeza que hay quienes caminarán a su lado. Porque acompañar también es una forma de transformar realidades”, asegura Ada Beatriz Rico, Presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro.
En muchos casos, los femicidios ocurren en espacios íntimos y cotidianos, y esto refleja que la violencia puede instalarse dentro de vínculos cercanos y ámbitos que muchas veces se presentan en el imaginario como seguros: 978 crímenes sucedieron en la vivienda la víctima, 798 en viviendas compartidas, y 45 en los lugares de trabajo de la víctima.
“Cuando hablamos de violencia de género, solo 4 de cada 10 mujeres muestran niveles altos de conciencia sobre la problemática, según el Índice de Concientización de Violencia hacia las Mujeres de Fundación Instituto Natura. Entre los hombres, esa proporción se reduce a menos de 2 de cada 10. Más allá de las diferencias, estos resultados muestran que todavía tenemos desafíos como sociedad para reconocer las distintas formas de violencia, acompañar a quienes la atraviesan y fortalecer las redes de apoyo necesarias para prevenirla y abordarla”, afirmó Florencia Mezzadra, Gerenta de Fundación Instituto Natura.