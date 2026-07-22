Buscan que el sifón tenga su propio emoji

IVESS propone la creación del emoji del sifón de soda, un icónico de la cultura argentina.

La iniciativa incluye una petición pública en Change.org para reunir adhesiones y respaldar la presentación formal ante Unicode. La propuesta busca que el sifón, un objeto profundamente ligado a la identidad y las costumbres argentinas, también tenga representación dentro del lenguaje digital.

La campaña aspira a reunir miles de firmas para respaldar la presentación ante el Consorcio Unicode y demostrar el valor cultural del sifón, así como su potencial de uso como emoji dentro del lenguaje digital.

Cada nuevo emoji refleja cambios culturales, hábitos sociales y elementos que forman parte de la vida cotidiana de millones de personas. Sin embargo, entre los cientos de íconos disponibles para representar comidas, bebidas y objetos cotidianos, todavía no existe uno dedicado al sifón.

El sifón de soda es un ícono de la cultura argentina.

"Los emojis también cuentan quiénes somos. El sifón representa una costumbre profundamente arraigada en la identidad argentina y merece formar parte de ese lenguaje universal. Hoy, quienes quieren hacer referencia a la soda en una conversación digital recurren a combinaciones de emojis, como un vaso, una gota o burbujas, aunque ninguno logra representar un objeto con una identidad visual tan distintiva”, señalan los impulsores de la campaña #UnEmojiDelSifón.

Para aprovar la creación de un emoji, el Consorcio Unicode evalúa criterios como su relevancia cultural, el potencial de uso a nivel global, el grado de reconocimiento entre distintos públicos y la existencia de un vacío dentro del catálogo actual.