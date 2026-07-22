Existen emojis que son usados en Argentina mucho más que otros, como ocurre por ejemplo con la bandera argentina, con el mate o incluso con la copa de vino.
Ahora una reconocida marca de soda busca reunir firmas y solicitar al Consorcio Unicode la creación del emoji del sifón de soda.
Buscan que el sifón tenga su propio emoji
IVESS (Instituto Verificador de Elaboración de Soda) impulsa una campaña para reunir firmas y solicitar al Consorcio Unicode la incorporación del sifón de soda al estándar internacional de emojis,como reconocimiento a uno de los grandes símbolos de la cultura popular argentina.
La iniciativa incluye una petición pública en Change.org para reunir adhesiones y respaldar la presentación formal ante Unicode. La propuesta busca que el sifón, un objeto profundamente ligado a la identidad y las costumbres argentinas, también tenga representación dentro del lenguaje digital.
La campaña aspira a reunir miles de firmas para respaldar la presentación ante el Consorcio Unicode y demostrar el valor cultural del sifón, así como su potencial de uso como emoji dentro del lenguaje digital.
Cada nuevo emoji refleja cambios culturales, hábitos sociales y elementos que forman parte de la vida cotidiana de millones de personas. Sin embargo, entre los cientos de íconos disponibles para representar comidas, bebidas y objetos cotidianos, todavía no existe uno dedicado al sifón.
"Los emojis también cuentan quiénes somos. El sifón representa una costumbre profundamente arraigada en la identidad argentina y merece formar parte de ese lenguaje universal. Hoy, quienes quieren hacer referencia a la soda en una conversación digital recurren a combinaciones de emojis, como un vaso, una gota o burbujas, aunque ninguno logra representar un objeto con una identidad visual tan distintiva”, señalan los impulsores de la campaña #UnEmojiDelSifón.
Para aprovar la creación de un emoji, el Consorcio Unicode evalúa criterios como su relevancia cultural, el potencial de uso a nivel global, el grado de reconocimiento entre distintos públicos y la existencia de un vacío dentro del catálogo actual.
En pocas palabras
- Sifón de soda: Buscan que el icónico sifón de soda tenga su propio emoji a través de una campaña.
- Campaña popular: Se impulsa una petición en Change.org para reunir firmas y solicitar la incorporación al estándar Unicode.
- Identidad argentina: El emoji busca reconocer un símbolo de la cultura y costumbres argentinas en el lenguaje digital universal.