Un equipo de especialistas desenterró los restos de un antiguo complejo religioso del siglo V en el sitio de Al-Qalaye, Egipto. El relevante descubrimiento sacó a la luz el segundo monasterio más grande conocido en la historia cristiana. La estructura albergó a varias generaciones de monjes durante una época de intensa transformación social.
Arqueólogos descubren enorme monasterio cristiano: fue un centro cultural gigante
Un descubrimiento histórico expuso las ruinas de un complejo copto del siglo V que funcionó como centro religioso y cultural en Egipto
La llegada del cristianismo al territorio egipcio ocurrió hacia el año 49 por medio de San Marcos el Evangelista. La comunidad creció y enfrentó persecuciones bajo el imperio romano. En el siglo V, la iglesia copta rompió lazos con Roma y Constantinopla, impulsando un desarrollo cultural propio.
Un descubrimiento monumental
Las excavaciones del arqueólogo Samir Rizq Abdel-Hafez mostraron trece habitaciones divididas por arcos. El complejo integró espacios comunitarios, celdas, cocina y depósitos. El equipo halló un amplio recibidor en la zona norte, con bancos de piedra adornados con motivos vegetales para atender a los visitantes.
El núcleo de la construcción albergó una sala de oración con una cruz de piedra caliza. Restos de vasijas, conchas y huesos animales mostraron la alimentación cotidiana de los religiosos. Asimismo, una lápida grabada mencionó al monje Apa Kyr, confirmando enterramientos en el lugar.
Arte copto
Los trabajos de arqueología sacaron a la luz murales con retratos de monjes enmarcados en franjas rojas, negras y blancas. Las paredes exhibieron imágenes de la naturaleza, como gacelas y flores de ocho pétalos. La excavación recuperó también piezas de cerámica pintada y columnas de mármol.
Hisham El-Leithy, autoridad del Consejo Supremo de Antigüedades, resaltó el valor del conjunto. Misiones anteriores en la zona de Ain al-Kharab ya registraron iglesias, cementerios y pinturas de la época de transición del paganismo. Las investigaciones actuales continuarán aportando información sobre la cultura copta.