Arqueólogos descubren enorme monasterio cristiano: fue un centro cultural gigante

El arte copto que formó parte del descubrimiento.

El núcleo de la construcción albergó una sala de oración con una cruz de piedra caliza. Restos de vasijas, conchas y huesos animales mostraron la alimentación cotidiana de los religiosos. Asimismo, una lápida grabada mencionó al monje Apa Kyr, confirmando enterramientos en el lugar.

Arte copto

Los trabajos de arqueología sacaron a la luz murales con retratos de monjes enmarcados en franjas rojas, negras y blancas. Las paredes exhibieron imágenes de la naturaleza, como gacelas y flores de ocho pétalos. La excavación recuperó también piezas de cerámica pintada y columnas de mármol.

Hisham El-Leithy, autoridad del Consejo Supremo de Antigüedades, resaltó el valor del conjunto. Misiones anteriores en la zona de Ain al-Kharab ya registraron iglesias, cementerios y pinturas de la época de transición del paganismo. Las investigaciones actuales continuarán aportando información sobre la cultura copta.