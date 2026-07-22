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Arqueólogos descubren enorme monasterio cristiano: fue un centro cultural gigante

Un descubrimiento histórico expuso las ruinas de un complejo copto del siglo V que funcionó como centro religioso y cultural en Egipto

Francisco Pérez Osán
Por Francisco Pérez Osán [email protected]
El monasterio develó datos importantes de la llegada del cristianismo a Egipto.

El monasterio develó datos importantes de la llegada del cristianismo a Egipto.

Un equipo de especialistas desenterró los restos de un antiguo complejo religioso del siglo V en el sitio de Al-Qalaye, Egipto. El relevante descubrimiento sacó a la luz el segundo monasterio más grande conocido en la historia cristiana. La estructura albergó a varias generaciones de monjes durante una época de intensa transformación social.

La llegada del cristianismo al territorio egipcio ocurrió hacia el año 49 por medio de San Marcos el Evangelista. La comunidad creció y enfrentó persecuciones bajo el imperio romano. En el siglo V, la iglesia copta rompió lazos con Roma y Constantinopla, impulsando un desarrollo cultural propio.

Un descubrimiento monumental

Las excavaciones del arqueólogo Samir Rizq Abdel-Hafez mostraron trece habitaciones divididas por arcos. El complejo integró espacios comunitarios, celdas, cocina y depósitos. El equipo halló un amplio recibidor en la zona norte, con bancos de piedra adornados con motivos vegetales para atender a los visitantes.

El arte copto que form&oacute; parte del descubrimiento.

El arte copto que formó parte del descubrimiento.

El núcleo de la construcción albergó una sala de oración con una cruz de piedra caliza. Restos de vasijas, conchas y huesos animales mostraron la alimentación cotidiana de los religiosos. Asimismo, una lápida grabada mencionó al monje Apa Kyr, confirmando enterramientos en el lugar.

Arte copto

Los trabajos de arqueología sacaron a la luz murales con retratos de monjes enmarcados en franjas rojas, negras y blancas. Las paredes exhibieron imágenes de la naturaleza, como gacelas y flores de ocho pétalos. La excavación recuperó también piezas de cerámica pintada y columnas de mármol.

Hisham El-Leithy, autoridad del Consejo Supremo de Antigüedades, resaltó el valor del conjunto. Misiones anteriores en la zona de Ain al-Kharab ya registraron iglesias, cementerios y pinturas de la época de transición del paganismo. Las investigaciones actuales continuarán aportando información sobre la cultura copta.

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