En su rol de presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, recibió este miércoles en Buenos Aires al embajador del papa León XIV en Argentina, lo que ha sido considerado el primer paso para la organización de la futura visita del Sumo Pontífice al país.
Llegó el embajador del Vaticano y comienzan los preparativos de la visita del papa León XIV
Michael Wallace Banach fue recibido por el arzobispo de Mendoza y jefe de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo. El papa León XIV vendría en noviembre
Monseñor Michael Wallace Banach presentará sus cartas credenciales al presidente Javier Milei como nuncio apostólico del Vaticano en Argentina, tras lo cual comenzará la coordinación -entre la Santa Sede, la Conferencia Episcopal y el Estado nacional- de la venida del papa León XIV al país, como parte de la gira sudamericana prevista para la segunda semana de noviembre.
Tras la recepción de Wallace Banach en el aeropuerto internacional de Ezeiza, a cargo de Marcelo Colombo y autoridades del gobierno nacional, el diplomático se trasladó al Palacio Fernández Anchorena, sede de la Nunciatura Apostólica, sobre la avenida Alvear, en Buenos Aires.
Claves de la visita del Papa León XIV a Argentina
Según la información publicada por Infobae.com, la Iglesia ya conformó tres comisiones para trabajar sobre distintos aspectos de la visita del papa León XIV al país.
Los más importantes: el carácter pastoral y no político de la presencia del sucesor del papa Francisco en el país, y el contenido religioso.
Aunque la visita del papa León XIV no ha sido confirmada oficialmente, trascendió que se extenderá durante 3 o 4 días.
Y que Argentina será la última escala de la gira. Previamente, será el turno de Uruguay y Perú, donde el sucesor del papa Francisco prestó servicio a la Iglesia Católica durante 20 años como el agustino Robert Prevost.
El recorrido del papa León XIV
Robert Prevost tiene 70 años y fue elegido Papa de la Iglesia Católica -el número 267 de la historia- el 8 de mayo de 2025.
Sucedió al papa Francisco -el argentino Jorge Mario Bergoglio- fallecido en ejercicio de la función el 21 de abril de 2025 a los 88 años.
La coordinación entre la Conferencia Episcopal, el Estado argentino y el Vaticano sobre futuras actividades del papa León XIV en Argentina será determinante durante agosto para que la Santa Sede confirme la fecha y los recorridos.
Mientras, el portal Infobae.com anticipa que se producirían "un encuentro institucional con el presidente Javier Milei; una misa multitudinaria sobre la avenida 9 de Julio; una celebración religiosa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján y una actividad en Córdoba".
En pocas palabras
- Visita papal: el arzobispo Marcelo Colombo recibió al nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, iniciando la organización de la visita del papa León XIV.
- Comisiones de trabajo: la Iglesia conformó tres comisiones para planificar aspectos pastorales y religiosos de la visita.
- Itinerario preliminar: se anticipan actividades en Buenos Aires y Córdoba, además de una misa multitudinaria.