Llegó el embajador del Vaticano y comienzan los preparativos de la visita del papa León XIV

Claves de la visita del Papa León XIV a Argentina

Según la información publicada por Infobae.com, la Iglesia ya conformó tres comisiones para trabajar sobre distintos aspectos de la visita del papa León XIV al país.

Los más importantes: el carácter pastoral y no político de la presencia del sucesor del papa Francisco en el país, y el contenido religioso.

Aunque la visita del papa León XIV no ha sido confirmada oficialmente, trascendió que se extenderá durante 3 o 4 días.

El Papa León XIV cuando fue elegido tras el cónclave vaticano. Foto gentileza infobae.com

Y que Argentina será la última escala de la gira. Previamente, será el turno de Uruguay y Perú, donde el sucesor del papa Francisco prestó servicio a la Iglesia Católica durante 20 años como el agustino Robert Prevost.

El recorrido del papa León XIV

Robert Prevost tiene 70 años y fue elegido Papa de la Iglesia Católica -el número 267 de la historia- el 8 de mayo de 2025.

Sucedió al papa Francisco -el argentino Jorge Mario Bergoglio- fallecido en ejercicio de la función el 21 de abril de 2025 a los 88 años.

El papa Francisco murió en abril de 2025 en ejercicio de la función.

La coordinación entre la Conferencia Episcopal, el Estado argentino y el Vaticano sobre futuras actividades del papa León XIV en Argentina será determinante durante agosto para que la Santa Sede confirme la fecha y los recorridos.

Mientras, el portal Infobae.com anticipa que se producirían "un encuentro institucional con el presidente Javier Milei; una misa multitudinaria sobre la avenida 9 de Julio; una celebración religiosa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján y una actividad en Córdoba".