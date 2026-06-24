El viaje del papa León XIV a América Latina, proyectado para la primera quincena de noviembre, durará aproximadamente dos semanas en total. Aunque todavía resta la confirmación oficial del Vaticano, trascendió que el Sumo Pontífice prevé permanecer tres días en la Argentina, en un itinerario regional que incluirá una estadía de 10 días en Perú.
El papa León XIV visitaría tres ciudades de Argentina en noviembre
La Santa Sede define el itinerario de la gira sudamericana del Papa León XIV, que contempla una extensa agenda en Perú. También visitará Uruguay
La llegada del papa León XIV genera una enorme expectativa en toda la región, ya que marcará el regreso de un pontífice a suelo argentino tras casi cuatro décadas, un hecho que movilizará a millones de fieles católicos.
Expectativa por la llegada del papa León XIV
La información sobre los plazos de la gira del papa León XIV cobró fuerza en las últimas horas en Roma tras las declaraciones de Santiago Olivera, obispo castrense argentino, quien se encuentra actualmente en el Vaticano. El religioso saludó al Obispo de Roma al concluir la tradicional audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro, donde estuvo acompañado por una comitiva de 20 militares argentinos que integran la misión de paz de las Naciones Unidas en Chipre.
Olivera precisó que, si bien la Santa Sede todavía no emitió el cronograma definitivo, las precisiones sobre los días asignados a cada territorio forman parte de las conversaciones avanzadas dentro de las oficinas eclesiásticas. Durante el breve intercambio con el Vicario de Cristo, el obispo argentino le manifestó la expectativa que existe en el país por recibirlo, ante lo cual el pontífice respondió con una sonrisa y una breve frase: “Veremos”.
Las ciudades sugeridas para el papa León XIV
La definición técnica y de seguridad de las actividades locales comenzará a concretarse a partir del mes de julio, coincidiendo con el arribo a Buenos Aires del nuevo nuncio apostólico, Michael Wallace Banach. Hasta el momento, la Conferencia Episcopal Argentina elevó una propuesta formal al Vaticano que contempla tres destinos estratégicos para el desarrollo de los encuentros litúrgicos y oficiales: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero, esta última destacada recientemente por su jerarquía de sede primada de la Iglesia católica en el país.
A diferencia del esquema acotado para el territorio nacional y Uruguay, la agenda del papa León XIV en la República del Perú se perfila sustancialmente más extensa debido al interés de recorrer múltiples localidades del interior, entre las que se encuentran Lima, Chiclayo, Piura, Pucallpa y Cuzco. Las autoridades eclesiásticas locales consideran que la confirmación de la fecha final permitirá iniciar la coordinación de los operativos logísticos masivos que demanda una movilización de este tipo.
Beatificación y contexto histórico del papa León XIV
Dentro de las alternativas que se evalúan para los tres días de permanencia en suelo argentino, se encuentra la posibilidad de realizar la ceremonia de beatificación del empresario Enrique Shaw. Sobre este punto, Olivera mantendrá un encuentro formal con el prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, el cardenal Marcello Semeraro, con el propósito de determinar si dicha celebración se incluirá dentro de la agenda que cumplirá el papa León XIV en noviembre.
De concretarse las jornadas de actividades planificadas por la Santa Sede, el acontecimiento marcará un hito histórico para la comunidad católica local, ya que la última visita de un pontífice al país ocurrió en abril de 1987, cuando el papa Juan Pablo II encabezó la Jornada Mundial de la Juventud. Los representantes eclesiásticos coincidieron en que la presencia de la máxima autoridad de la Iglesia representará una oportunidad institucional para transmitir un mensaje enfocado en el encuentro y el diálogo de los ciudadanos.