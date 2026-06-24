El papa León XIV visitaría tres ciudades de Argentina en noviembre

En noviembre el papa León XIV visitará durante dos semanas Sudamérica y el epicentro de su agenda estará en Perú.

Olivera precisó que, si bien la Santa Sede todavía no emitió el cronograma definitivo, las precisiones sobre los días asignados a cada territorio forman parte de las conversaciones avanzadas dentro de las oficinas eclesiásticas. Durante el breve intercambio con el Vicario de Cristo, el obispo argentino le manifestó la expectativa que existe en el país por recibirlo, ante lo cual el pontífice respondió con una sonrisa y una breve frase: “Veremos”.

Las ciudades sugeridas para el papa León XIV

La definición técnica y de seguridad de las actividades locales comenzará a concretarse a partir del mes de julio, coincidiendo con el arribo a Buenos Aires del nuevo nuncio apostólico, Michael Wallace Banach. Hasta el momento, la Conferencia Episcopal Argentina elevó una propuesta formal al Vaticano que contempla tres destinos estratégicos para el desarrollo de los encuentros litúrgicos y oficiales: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero, esta última destacada recientemente por su jerarquía de sede primada de la Iglesia católica en el país.

A diferencia del esquema acotado para el territorio nacional y Uruguay, la agenda del papa León XIV en la República del Perú se perfila sustancialmente más extensa debido al interés de recorrer múltiples localidades del interior, entre las que se encuentran Lima, Chiclayo, Piura, Pucallpa y Cuzco. Las autoridades eclesiásticas locales consideran que la confirmación de la fecha final permitirá iniciar la coordinación de los operativos logísticos masivos que demanda una movilización de este tipo.

El Papa León XIV vendrá al país luego de la última visita de un pontífice al país, la que ocurrió en abril de 1987. Noticias Argentinas

Beatificación y contexto histórico del papa León XIV

Dentro de las alternativas que se evalúan para los tres días de permanencia en suelo argentino, se encuentra la posibilidad de realizar la ceremonia de beatificación del empresario Enrique Shaw. Sobre este punto, Olivera mantendrá un encuentro formal con el prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, el cardenal Marcello Semeraro, con el propósito de determinar si dicha celebración se incluirá dentro de la agenda que cumplirá el papa León XIV en noviembre.

De concretarse las jornadas de actividades planificadas por la Santa Sede, el acontecimiento marcará un hito histórico para la comunidad católica local, ya que la última visita de un pontífice al país ocurrió en abril de 1987, cuando el papa Juan Pablo II encabezó la Jornada Mundial de la Juventud. Los representantes eclesiásticos coincidieron en que la presencia de la máxima autoridad de la Iglesia representará una oportunidad institucional para transmitir un mensaje enfocado en el encuentro y el diálogo de los ciudadanos.